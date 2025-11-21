Haberler

Spot Doğal Gaz Fiyatı 14 Bin 556 Lira 3 Kuruş Olarak Belirlendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Spot doğal gaz piyasasında 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 556 lira 3 kuruş olarak belirlendi. İşlem hacmi ise 11 milyon 251 bin 392 lira oldu.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 556 lira 3 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 11 milyon 251 bin 392 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 10 milyon 640 bin 372 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 556 lira 3 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 794 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 15 bin 283 lira 83 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 828 lira 23 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 177 milyon 904 bin 142 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 178 milyon 18 bin 774 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Hümeyra Ayaz - Ekonomi
CHP, İmralı'ya gitmeme kararı aldı

CHP, Öcalan'a gitmiyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ahmet Çakar'dan Galatasaray'ın yıldızına olay sözler: Adam değilmiş

Ahmet Çakar'dan Galatasaray'ın yıldızına: Adam değilmiş
La Nina Türkiye'yi vuracak! Tarih verildi, resmen donacağız

La Nina Türkiye'yi vuracak! Tarih verildi, resmen donacağız
3 yıldır evden çıkmayan Barış Özbay arkadaşının nişanına katıldı

Türkiye'nin konuştuğu Barış'tan güzel bir haber var
Evrim Akın ve Güray Keskinci'nin eski yazışmaları ortaya çıktı

Evrim Akın ve Güray Keskinci'nin eski yazışmaları ortaya çıktı
Ahmet Çakar'dan Galatasaray'ın yıldızına olay sözler: Adam değilmiş

Ahmet Çakar'dan Galatasaray'ın yıldızına: Adam değilmiş
Altın fiyatlarında beklenmedik hareket: İslam Memiş yatırımcıları uyardı

Altında beklenmedik hareket: İslam Memiş yatırımcıları uyardı
Feti Yıldız: MHP adına İmralı'ya ben gidiyorum

MHP adına İmralı'ya gidecek isim belli oldu
Türkiye'den Yunanistan'a MEB resti! Haritayı güncellediler, tepki sert oldu

Yunanistan haritayı güncelledi, Türkiye'nin tepkisi sert oldu
Eczacıya sokak ortasında tecavüz girişimi! Üstüne atlayıp kıyafetlerini çıkarmaya çalıştı

Sokak ortasında tecavüz girişimi! Üstüne atlayıp kıyafetlerini...
Kayıp çoban ve koyunları 2 günlük arama ile bulundu

Her taşın altına bakıldı, 5 kilometre uzakta bulundu
5 büyükşehirde son seçim anketi: İçlerinden biri el değiştiriyor

5 büyükşehirde son seçim anketi: Bir ilimiz el değiştiriyor
Bakan Işıkhan asgari ücret mesajı verdi, herkes kullandığı ifadenin anlamını aratıyor

Asgari ücret mesajı verdi, herkes kullandığı ifadenin anlamına bakıyor
Tıra çarpan araç paramparça oldu

Tıra çarpan araç paramparça oldu! Feci kaza kamerada
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.