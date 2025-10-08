Spot Doğal Gaz Fiyatı 14 Bin 507 Lira 70 Kuruş Olarak Belirlendi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 507 lira 70 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 6 milyon 915 bin 678 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 8 milyon 269 bin 255 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 507 lira 70 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 481 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 15 bin 233 lira 9 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 782 lira 32 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 110 milyon 452 bin 529 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 111 milyon 154 bin 713 metreküp olarak kayıtlara geçti.