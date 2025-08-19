Spot Doğal Gaz Fiyatı 14 Bin 424 Lira Olarak Belirlendi

Spot doğal gaz piyasasında 1000 metreküp gazın referans fiyatı 14 bin 424 lira olarak belirlenirken, işlem hacmi 4 milyon 846 bin lira oldu. Türkiye'ye 145 milyon metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 14 bin 424 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 4 milyon 846 bin 427 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 7 milyon 458 bin 825 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 424 lira, gaz ticaret miktarı da 336 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 15 bin 145 lira 20 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 702 lira 80 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 145 milyon 755 bin 183 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 145 milyon 877 bin 416 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Ebru Şengül Cevrioğlu - Ekonomi
