Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Dün spot doğal gaz piyasasında 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 378 lira olarak belirlenirken, gaz ticaret miktarı 289 bin metreküp oldu. Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 15 bin 96 lira 90 kuruş olarak tespit edildi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 4 milyon 125 bin 452 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 4 milyon 964 bin 671 lira olarak açıklanmıştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 15 bin 96 lira 90 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 659 lira 10 kuruş olarak tespit edildi.

Türkiye'ye dün 206 milyon 832 bin 934 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 207 milyon 21 bin 468 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Duygu Alhan
