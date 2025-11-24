Haberler

Spor Yaralanmalarına Genel Yaklaşımlar Kongresi Düzenlendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Spor Fizyoterapistleri Derneği'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen 8. Spor Yaralanmalarına Genel Yaklaşımlar Kongresi, 'Omurga Bölgesi Spor Yaralanmaları' ana temasıyla sağlık profesyonellerini bir araya getirdi. İki gün süren kongrede, spor yaralanmaları ve rehabilitasyon üzerine 15 konu detaylı bir şekilde ele alındı.

Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Spor Fizyoterapistleri Derneği tarafından düzenlenen "Spor Yaralanmalarına Genel Yaklaşımlar Kongresi"nin 8'incisi, Biruni Üniversitesi Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, bu yılın ana teması "Omurga Bölgesi Spor Yaralanmaları" olan kongre, alanında uzman sağlık profesyonellerini bir araya getirdi.

Multidisipliner yaklaşımla ele alınan 15 ayrı konunun, 5 oturumda detaylı şekilde değerlendirildiği ve iki gün boyunca süren kongrede, "Doktor Değerlendirmesi" ile "Yaralanma Sonrası Sporcuların Rehabilitasyonları" başlıklı uygulamalı eğitimler düzenlendi.

Spor hekimliği, fizyoterapi, spor bilimcileri ve ortopedi alanlarından uzman isimlerin katılımıyla gerçekleştirilen program, güncel bilimsel bilgilerin paylaşılması açısından önemli bir platform sundu.

Alanında uzman akademisyenler, fizyoterapistler, spor bilimciler ve sağlık profesyonellerini bir araya getiren kongre, katılımcılara güncel bilimsel gelişmeleri takip etme, deneyim paylaşımı ve mesleki ağ oluşturma olanağı tanıdı.

"5 panelde 15 ayrı konu ele alındı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Esra Kaytan Sağlam, üniversitenin, ürettiği bilimi yaşama entegre etmeyi ilke edinmiş bir kurum olduğunu belirtti.

Sağlam, bu nedenle multidisipliner yaklaşımların kendileri için çok değerli olduğunu vurgulayarak, "Spor Fizyoterapistleri Derneği ve Partner Sağlık Danışmanlığı işbirliğiyle düzenlenen bu kongrenin, TÜBİTAK 2223 Yurt İçi Bilimsel Etkinlik Desteği kapsamında yapılması bizi ayrıca gururlandırdı. Bu yılın teması olan omurga yaralanmaları, sporcularda hem yaşam biçimini hem de genel sağlığı etkileyen kritik bir konu." ifadelerini kullandı.

Kongre Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ünal da geleneksel hale getirdikleri kongrede her yıl spor yaralanmalarına farklı bir bölge üzerinden yaklaştıklarını anlattı.

Ünal, bu yılki kongrede omurgayı ön plana aldıklarını kaydederek, "Dolu dolu bir programla 5 panel ve 15 ayrı konu ele alındı. Sporcularda postür değerlendirmeleri ve skolyozlu hastanın değerlendirmesiyle ilgili iki uygulamalı eğitim de katılımcılar tarafından ilgi gördü." değerlendirmelerinde bulundu.

Kaynak: AA / Muhammet Fatih Kabasakal - Ekonomi
Kritik ziyaret bugün! İmralı heyeti Öcalan ile görüşmek için yola çıkıyor

Kritik ziyaret bugün! 3 kişiden oluşan İmralı heyeti yola çıkıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
G20 Zirvesi'ne damga vuran an! Meloni bir anda neye uğradığını şaşırdı

G20 Zirvesi'ne damga vuran an! Meloni bir anda neye uğradığını şaşırdı
At üstündeyken elektrik direğine çarpan adam hayatını kaybetti

At binmeye çıkan adam feci şekilde can verdi
Kerem Aktürkoğlu'ndan Galatasaray sorusuna tek kelimelik yanıt

Kerem'den Galatasaray sorusuna tek kelimelik yanıt
Yok artık daha neler! Bütün ülke Asensio'yu konuşuyor

Dün gece yaptıkları olay oldu! Bütün ülke onu konuşuyor
G20 Zirvesi'ne damga vuran an! Meloni bir anda neye uğradığını şaşırdı

G20 Zirvesi'ne damga vuran an! Meloni bir anda neye uğradığını şaşırdı
En acı ziyaret! Depremde 92 öğrencisini kaybetti, 24'ü hala kayıp

En acı ziyaret! 92 öğrencisini kaybetti, 24'ü hala kayıp
Fenerbahçe maçında canlı bahis krizi! 2-0 gerideyken kilitlediler

Fenerbahçe maçında canlı bahis krizi! 2-0 gerideyken...
Trump'la buluşan Mamdani söylemlerini değiştirmedi

Trump'a karşı geri adım atmadı: Bence hala faşist
Gollerden önce verilen kararlar doğru mu? Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti

Ünlü yorumcular ülkeyi ikiye bölen pozisyonlarda hemfikir oldu
Binlerce tweet attılar! Fenerbahçe taraftarı yıldız isim için 'O olmasaydı kazanamazdık' diyor

Fenerbahçe taraftarı yıldız isim için "O olmasaydı kazanamazdık" diyor
15 bin sözleşmeli öğretmen ataması bugün yapılacak

Binlerce gencin beklediği gün geldi çattı
İstanbul'da merak uyandıran görüntü! Gören telefona sarıldı

Gece saatlerinde esrarengiz görüntü! İddiayı duyan telefona sarıldı
Ederson tam 3 yıl sonra bir ilki yaşadı

Tam 3 yıl sonra bir ilki yaşadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.