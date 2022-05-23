Spor ve outdoor tutkunları aradığı ürünü Trendyol'da buluyor - Haberler

Trendyol, yaz ayları yaklaşırken tüketiciler tarafından en çok tercih edilen spor ve outdoor kategorilerine ait verileri paylaştı.

E-ticaret platformu tarafından yapılan açıklamaya göre, Trendyol, 2022 başından bu yana spor ve outdoor ekipman kategorilerinde 70 bin çeşit ürün satışı gerçekleştirdi. Bu kategorilerde en çok alışveriş yapılan şehirler İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa oldu.

Spor ve outdoor ürün kategorisinde en çok tercih edilen ürünler aksiyon kamerası, bisiklet, elektrikli scooter, havuz, çadır, kamp sandalyesi ve termos oldu.

Ekstrem sporlar ile uğraşanların, motosiklet kullananların, dalış yapanların aksiyonlarını kaydetmeleri için sıkça kullandıkları aksiyon kameraları en çok tercih edilenler arasında yer aldı.

Doğayla iç içe zaman geçirmeyi sevenlerin vazgeçilmezi olan kamp çadırlarında tek kişilik veya çok kişilik olarak binlerce çeşit seçeneği sunan Trendyol, dört haftada satılan kamp çadırları ile bin 500 aile yaz tatilini erkenden planlamasına yardımcı oldu.

Açık havanın tadını çıkarmak hem de konforunu yanında taşımak isteyenler de kamp sandalyesi siparişlerini Trendyol'dan verdi. Son dört haftada kamp sandalyelerinin yanı sıra termoslar da en çok tercih edilen ürünler arasında yer aldı.

Dilediği yerde havuz keyfi yapmak isteyenlerin adresi Trendyol oldu

Yaza girerken su keyfini ikiye katlamak isteyenler şişme havuz ihtiyaçlarını yine Trendyol'dan karşıladı. Çeşitli boy ve şekillerde binlerce havuz modelinin bulunduğu Trendyol'da geçen yıldan bu yana 120 bin havuz satıldı.

Vücut geliştirme ile uğraşanlar da gerekli ekipmanlardan biri olan dambıllar için Trendyol'u tercih etti. Kadın ve erkekler için ayrı modeller, birbirinden renkli ve çeşitli tasarımlara sahip binlerce dambıl seçeneği ile 2021 yılından bu yana Trendyol'dan satın alınan dambılların ağırlığı 300 fil ağırlığına ulaştı.