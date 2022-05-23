Spor ve outdoor ekipman kategorilerine ait en'ler açıklandı - Haberler

Trendyol, tüketiciler tarafından en çok tercih edilen spor ve outdoor ekipman kategorilerine ait en'lerini açıkladı. Buna göre, en çok outdoor ekipman ürün alışverişi yapılan iller İstanbul, Ankara ve İzmir olurken en çok tercih edilen ürünler arasında aksiyon kamerası, kamp sandalyesi ve termos yer aldı.

Trendyol, 2022 başından bu yana spor ve outdoor ekipman kategorilerinde 70 bin çeşit ürün satışı gerçekleştirdiğini duyurdu. Bu kategorilerde en çok alışveriş yapılan şehirler İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa oldu. Spor ve outdoor ürün kategorisinde en çok tercih edilen ürünler aksiyon kamerası, bisiklet, elektrikli scooter, havuz, çadır, kamp sandalyesi ve termos oldu.

HIZLI ÇEKİMLERİN VAZGEÇİLMEZİ AKSİYON KAMERALARI OLDU

Ekstrem sporlar ile uğraşanların, motosiklet kullananların, dalış yapanların aksiyonlarını kaydetmeleri için sıkça kullandıkları aksiyon kameraları en çok tercih edilenler arasında yer aldı.

SATILAN ÇADIRLARLA BİN 500 AİLE YAZ TATİLİNİ ERKENDEN PLANLADI

Doğayla iç içe zaman geçirmeyi sevenlerin vazgeçilmezi olan kamp çadırlarında tek kişilik veya çok kişilik olarak binlerce çeşit seçeneği sunan Trendyol, dört haftada satılan kamp çadırları ile bin 500 aile yaz tatilini erkenden planlamasına yardımcı oldu. Açık havanın tadını çıkarmak hem de konforunu yanında taşımak isteyenler de kamp sandalyesi siparişlerini Trendyol'dan verdi. Son dört haftada kamp sandalyelerinin yanı sıra termoslar da en çok tercih edilen ürünler arasında yer aldı. Yaza girerken su keyfini ikiye katlamak isteyenler geçen yıldan bu yana 120 bin havuz satıldı.

300 FİL AĞIRLIĞINDA DAMBIL SATILDI

Vücut geliştirme ile uğraşanlar da gerekli ekipmanlardan biri olan dambıllar da çok tercih edilenlerden. Kadın ve erkekler için ayrı modeller, birbirinden renkli ve çeşitli tasarımlara sahip binlerce dambıl seçeneği ile 2021 yılından bu yana Trendyol'dan satın alınan dambılların ağırlığı 300 fil ağırlığına ulaştı.

Demirören Haber Ajansı / Ekonomi