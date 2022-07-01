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"Spor Turizmi Devlet Destekleri" tanıtım toplantısı

AA - Sinan Özmüş - Ekonomi
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'Spor Turizmi Devlet Destekleri' tanıtım toplantısı

"Spor Turizmi Devlet Destekleri" tanıtım toplantısı Antalya'da gerçekleştirildi.

"Spor Turizmi Devlet Destekleri" tanıtım toplantısı Antalya'da gerçekleştirildi.

Serik ilçesinde bulunan Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde gerçekleştirilen toplantıda konuşan Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdür Yardımcısı Onur Gözet, Kovid-19 salgını döneminde turist sayısında dünya ortalamasından biraz daha az düşüş kaydettiklerini söyledi.

Gözet, 2020 yılında tüm dünyada salgın nedeniyle Türkiye'ye gelen turist sayısının yaklaşık yüzde 69,14'lük gerilemeyle 15,9 milyona düştüğünü hatırlattı.

Önceki yıl Türkiye'yi ziyaret eden turist sayısının yüzde 88,08'lik artış ile 30 milyon kişiye ulaştığını aktaran Gözet, "2022 yılı mayıs ayında ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 308,48'lik artış ile 11,3 milyon kişiye ulaştık." dedi.

Gözet, Türkiye'nin tanıtım ve pazarlama faaliyetlerini yürüten Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının (TGA) kurulduğu günden bu yana 37 ülkede 138 tanıtım kampanyası gerçekleştirdiğini söyledi.

"Sağlık turistinin bıraktığı rakam 5-6 bin doları buluyor"

Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdür Yardımcısı Ali Alperen Kaçar, spor turizmine verilecek destekler hakkında turizmcilere sunum gerçekleştirdi.

Her zaman spor turizmi konusunun gündemlerinde olduğunu ifade eden Kaçar, "Sağlık ve spor turizmini desteklemeyi katma değer ihracatı olarak görüyoruz. Deniz, kum ve güneş turistinin bıraktığı rakam 700 dolar. Bu rakam sağlıkta 5-6 bin doları buluyor. Spor turizmi de öyle. Teşvik sürecini birlikte yürüteceğiz. Sektörü siz çok iyi biliyorsunuz. Su yüzden sizi dinlemeye devam edeceğiz ve düzenlemeler yapacağız." dedi.

Kaçar, spor turizminde hedef ülkelerin Almanya Avusturya, Azerbaycan, BAE, Birleşik Krallık, Çin, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Güney Kore, Hollanda, İsveç, İsviçre, İtalya, Kazakistan, Özbekistan, Polonya, Rusya, Sırbistan, Suudi Arabistan ve Ukrayna olduğunu sözlerine ekledi.

Toplantıda TÜRSAB Spor Turizmi İhtisas Başkanı Recep Şamil Yaşacan, Spor Turizmi Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Arif Gözoğlu, Aktüel Expo Yönetim Kurulu Başkanı Okan Kaya ve Hestourex Danışma Kurulu Başkanı Emin Çakmak da konuşma yaptı.

AA / Sinan Özmüş - Ekonomi

Antalya Türkiye turist Ekonomi Haberler

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