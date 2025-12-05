SPK, Zeray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın halka arz başvurusunu onayladı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Zeray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın halka arz başvurusuna onay verdi.

SPK'nin haftalık bültenine göre, Kurul, Zeray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın paylarının 13 liradan halka arzını kabul etti.

Bunun yanı sıra Kurul, Yükselen Çelik AŞ'nin 250 milyon lira, Tuğçelik Alüminyum ve Metal Mamülleri Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 180 milyon lira, Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik AŞ'nin 650 milyon liralık bedelli sermaye artırımı başvurusunu onayladı.

Dmr Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat AŞ'nin 1 milyar 297 milyon 100 bin liralık, Bor Şeker AŞ'nin 720 bin liralık ve Ensari Sınai Yatırımlar AŞ'nin 429 milyon 200 bin liralık bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu da onaylayan Kurul, Marmaris Altınyunus Turistik Tesisler AŞ'nin tahsisli sermaye artırım başvurusunu kabul etti.

Kurul, 6 şirketin borçlanma aracı ihracını da onayladı.

SPK, ayrıca FT Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi AŞ'nin FT Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi AŞ İkinci Proje Gayrimenkul Yatırım Fonu'nun kuruluşuna izin verirken, çeşitli kuruluşların 6 şemsiye fonunun kurulması talebini olumlu karşıladı.

Pi Bağımsız Denetim AŞ'nin Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Yapmaya Yetkili Kuruluşlar Listesi'ne alınması talebine de onay veren Kurul, Akfen Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi AŞ'nin işletme adı olarak "Akfen Portföy", Sparta Portföy Yönetimi AŞ'nin işletme adı olarak "Sparta Portföy" ve TEB Portföy Yönetimi AŞ'nin işletme adı olarak "TEB Portföy" ifadelerini kullanması talebini kabul etti.

Bu kararların yanı sıra Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcısı platformların saklama kuruluşları ile imzalamaları ve SPK'ye sunmaları gereken sözleşmelerin tarihi 31 Mart 2026'ya kadar uzatıldı.