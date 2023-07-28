SPK, Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ Pay Piyasasında İşlem Yapan 5 Kişiye Geçici İşlem Yasağı Uygulayacak
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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerden dolayı 5 kişi hakkında borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verdi. SPK'nın kararı, yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemlerin engellenmesi ve yatırımcıların hak ve yararlarının korunması amacıyla alındı.
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerden dolayı 5 kişi hakkında borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verdi.
SPK bültenine göre Kurul, Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107/2 maddesinde sayılan fiilin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemlerin engellenmesi amacıyla 5 kişi hakkında 31 Temmuz 2023 tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle
geçici işlem yasağı uygulanmasını kararlaştırdı.