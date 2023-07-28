SPK, Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ Pay Piyasasında İşlem Yapan 5 Kişiye Geçici İşlem Yasağı Uygulayacak

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerden dolayı 5 kişi hakkında borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verdi. SPK'nın kararı, yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemlerin engellenmesi ve yatırımcıların hak ve yararlarının korunması amacıyla alındı.