SPK yasakladı ama MEXC Global Türkiye'de hala ne yapıyor?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) mevzuatına göre, yurt dışında kurulu platformların Türkiye'de yerleşik kişileri hedef alarak reklam, tanıtım, yönlendirme, affiliate veya influencer faaliyetleri yoluyla lisanssız şekilde kaldıraçlı işlem yaptırması açıkça yasaklanmış durumda. Bu yasak, özellikle bireysel yatırımcıların aşırı risk altına girmesini önlemeyi ve Türkiye'de denetlenebilir bir piyasa yapısı oluşturmayı amaçlıyor.

Uzmanlar, bu çerçevede Türkiye pazarına yönelik her türlü hedefli tanıtım ve yönlendirme faaliyetinin, lisans sürecinin en hassas başlıkları arasında yer aldığını vurguluyor.

ERİŞİM ENGELİNE RAĞMEN TÜRKİYE'YE ULAŞAN YÖNLENDİRMELER

SPK tarafından erişim engeli kararı alınmış olmasına rağmen, MEXC Global'in Türkiye'deki yatırımcılara yönelik yönlendirmelerinin sürdüğü iddia ediliyor. Özellikle Telegram grupları ve sosyal medya paylaşımları üzerinden yapılan çağrılarla, kullanıcıların doğrudan MEXC Global'in internet sitesine yönlendirildiği belirtiliyor.

Hukukçular, erişim engeli kararlarının ardından bu tür faaliyetlerin devam etmesinin, yatırımcı güvenliği ve mevzuata uyum açısından ciddi soru işaretleri doğurduğunu ifade ediyor.

TELEGRAM VE INFLUENCER YÖNLENDİRMELERİ DİKKAT ÇEKİYOR

Ortaya çıkan ekran görüntüleri ve sosyal medyada paylaşılan içerikler, MEXC Global'e yönelik yönlendirmelerin Türkiye'de sürdüğüne işaret ediyor. Telegram gruplarında paylaşılan mesajlarda, kullanıcıların MEXC Global'e ait bağlantılar üzerinden kayıt olmaya davet edildiği, "bonus" ve "ödül" gibi ifadelerle kampanyaların duyurulduğu görülüyor.

Paylaşımlarda, yeni kullanıcılar için 50 USDT vadeli işlem bonusu gibi teşviklerin öne çıkarıldığı, yönlendirme linklerinin ise doğrudan MEXC Global'in resmi internet sitesine yönlendirdiği dikkat çekiyor. İçeriklerin Türkçe hazırlanmış olması ve Türkiye'deki yatırımcıları hedef alması ise tartışmaları daha da derinleştiriyor.

Uzmanlar, SPK mevzuatına göre yurt dışından Türkiye'de yerleşik kişileri hedef alarak reklam, yönlendirme veya affiliate faaliyetleriyle kaldıraçlı işlem yaptırılmasının açıkça yasaklandığını hatırlatarak, bu tür paylaşımların lisans süreci açısından ciddi riskler barındırdığına dikkat çekiyor.

500X KALDIRAÇ: UZMANLARDAN SERT UYARI

Tartışmaların merkezindeki bir diğer konu ise MEXC Global'in sunduğu 500 kata varan kaldıraçlı işlemleri. Finans uzmanları, bu seviyedeki kaldıraç oranlarının saniyeler içinde tüm bakiyenin sıfırlanmasına yol açabileceğini ve bireysel yatırımcılar için olağanüstü yüksek risk taşıdığını vurguluyor.

Uzmanlara göre, bu tür ekstrem kaldıraçlı işlemler yatırım kavramından ziyade yüksek riskli spekülatif faaliyetler olarak değerlendiriliyor. Türkiye'de lisans süreci devam ederken bu ürünlerin hangi hukuki çerçevede sunulduğu ise yatırımcılar açısından kritik bir soru olarak öne çıkıyor.

MUHATAP SORUNU VE YATIRIMCI ENDİŞESİ

MEXC Global hakkında daha önce kamuoyuna yansıyan haberlerde; hesap dondurma, ani delist kararları ve destek birimlerine ulaşamama gibi şikâyetler dile getirilmişti. Son gelişmelerle birlikte, yatırımcıların olası bir mağduriyet durumunda kime karşı hak arayacağı sorusu daha yüksek sesle sorulmaya başlandı.

Uzmanlar, Türkiye'de doğrudan sorumluluk alan, lisanslı ve denetlenebilir bir yapı olmadan işlem yapılan platformlarda, yatırımcıların yalnızca maddi değil, hukuki açıdan da ciddi risklerle karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulunuyor.

SPK'nın açık yasağına rağmen yurt dışından Türkiye'deki yatırımcıları hedeflediği iddia edilen platformlarda işlem yapan kişilerin, olası bir kayıp durumunda muhatap bulamama ve hak arayamama riskiyle karşı karşıya kalabileceği belirtiliyor.

Not: Bu haber metni, kullanıcı tarafından sağlanan belgeler, kamuya açık şikayet kayıtları ve SPK bültenleri referans alınarak; iddia niteliğinde hazırlanmıştır.