SPK, Türkiye Halk Bankasının 60 Milyar Lira Borçlanma Aracı İhracını Onayladı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Türkiye Halk Bankasının 60 milyar lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı. Ayrıca, kurulun haftalık bültenine göre, çeşitli şirketlerin sermaye artırımı başvuruları da kabul edildi. SPK ayrıca, Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 24 internet sitesine erişimin engellenmesi kararı aldı.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Türkiye Halk Bankasının 60 milyar lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.

SPK haftalık bültenine göre, kurul Formet Metal ve Cam Sanayi'nin 269 milyon 65 bin 476 lira tutarındaki bedelli sermaye artırımı başvurusunu, Qua Granite Hayal Yapı ve Ürünleri Sanayi Ticaretin 2 milyar 400 milyon lira, Europap Tezol Kağıt Sanayi ve Ticaretin 220 milyon lira, Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaretin 981 milyon 540 bin lira tutarındaki bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu, Info Yatırım Menkul Değerlerin 400 milyon lira, Çağdaş Faktoring'in 250 milyon lira, Ak Yatırım Menkul Değerlerin 1 milyar lira, Garanti Filo Yönetim Hizmetlerinin 1 milyar lira, Türkiye Halk Bankasının 60 milyar lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.

Kurul, Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 24 internet sitesine erişimin engellenmesi için gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına karar verdi.