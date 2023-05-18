SPK, Sasa Polyester ve Çemtaş Çelik'in bedelsiz sermaye artırımını onayladı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Sasa Polyester Sanayi AŞ ve Çemtaş Çelik Makina Sanayi ve Ticaret AŞ'nin bedelsiz sermaye artırımını onayladı. Ayrıca Destek Finans Faktoring AŞ'nin borçlanma aracı ihraç başvurusuna izin verildi, Global Kitle Fonlama Platformu AŞ'ye para cezası uygulandı ve 26 internet sitesine erişimin engellenmesi kararı alındı.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Sasa Polyester Sanayi AŞ ve Çemtaş Çelik Makina Sanayi ve Ticaret AŞ'nin bedelsiz sermaye artırımını onayladı.

SPK haftalık bültenine göre, kurul, Sasa Polyester Sanayi AŞ'nin iç kaynaklardan 52 milyon 601 bin 757,75 lira ve kar payından 2 milyar 940 milyon 766 bin 824,35 lira olmak üzere toplam 2 milyar 993 milyon 368 bin 582,10 liralık, Çemtaş Çelik Makina Sanayi ve Ticaret AŞ'nin ise 399 milyon 24 bin 320 liralık bedelsiz sermaye artırımını onayladı.

Destek Finans Faktoring AŞ'nin 8 milyon 750 bin dolarlık borçlanma aracı ihraç başvurusuna izin verildi.

Global Kitle Fonlama Platformu AŞ'ye ortaklık yapısı değişikliklerinde mevzuata aykırılıklar nedeniyle 500 bin lira idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 26 internet sitesine erişimin engellenmesi için Sermaye Piyasası Kanunu'nun 99'uncu maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca hukuki işlemlerin yapılması kararı alındı.