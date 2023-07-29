SPK, Merkezi Takas Kuruluşlarının kuruluş ve çalışma esaslarında değişiklik yaptı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Merkezi Takas Kuruluşlarının kuruluş ve çalışma esasları hakkında genel yönetmelikte değişiklik yaptı.

Merkezi Takas Kuruluşlarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yeni yönetmelikte, yönetmeliğin 35/B maddesinin dördüncü fıkrasının "MTK'nin iç kontrol, iç denetim, uyum, takas, saklama ve merkezi karşı taraf süreçlerine ilişkin dışardan hizmet alımları Kurul'un iznine tabi olup, dışarıdan hizmet alımı faaliyetlerini değerlendirmeye yönelik gerekli tüm bilgi ve belgeler izin başvurusu ile birlikte Kurul'a sunulur. MTK'nin bilgi sistemlerine ilişkin yapılması gerekli olan geliştirmeler için dışarıdan alacağı hizmetlere ilişkin olarak ise hizmetin kapsam ve niteliği hakkında sözleşme tarihini takip eden 10 iş günü içinde Kurul'a bildirim yapılması zorunludur." şeklinde değiştiği bildirildi.