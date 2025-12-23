Haberler

SPK haftalık bülteni

Güncelleme:
Sermaye Piyasası Kurulu, Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ve Özderici Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın sermaye artırımı taleplerini onayladı. Ayrıca, Arçelik AŞ'nin borçlanma aracı ihraç başvurusuna izin verildi.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) 2 şirketin sermaye artırımına onay verdi.

SPK haftalık bültenine göre, Kurul, Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin 1 milyar 738 milyon 800 bin liralık ve Özderici Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin 350 milyon liralık bedelsiz sermaye artırım talebini onayladı.

Arçelik AŞ'nin 30 milyar liralık borçlanma aracı ihraç başvurusuna izin veren Kurul, Tacirler Portföy Yönetimi AŞ'nin, Tacirler Portföy Yönetimi AŞ İkinci Gayrimenkul Yatırım Fonu'nun kuruluşuna izin verilmesi ve katılma paylarının ihracına ilişkin ihraç belgesine onay verdi.

V Portföy Yönetimi AŞ'nin faaliyet izni ile portföy yöneticiliği ve yatırım danışmanlığı yetki belgesi verilmesi talebini olumlu karşılayan Kurul, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında yapılan incelemeler sonucunda 8 isim hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

Kurul, ayrıca Sermaye Piyasası Kanunu'nun 99/3 maddesi uyarınca 3 internet sitesine erişimin engellenmesi için gerekli hukuki işlemlerin yapılmasını kararlaştırdı.

Kaynak: AA / Yunus Türk - Ekonomi
