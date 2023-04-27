SPK haftalık bülteni

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve Ticaret AŞ'nin pay başına 22,50 liradan ilk halka arzını onayladı.

SPK haftalık bültenine göre kurul, Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve Ticaret'in pay başına 22,50 liradan ilk halka arzını, Ensari Deri Gıda Sanayi ve Ticaretin 80 milyon 300 bin lira, Lüks Kadife Ticaret ve Sanayii'nin 18 milyon lira, Ege Seramik Sanayi ve Ticaret'in 210 milyon lira, Çan2 Termikin 480 milyon lira, tutarındaki bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu, Ege Seramik Sanayi ve Ticaret'in 75 milyon lira tutarındaki bedelli sermaye artırımı başvurusunu onayladı.

Kurul, Info Yatırım Menkul Değerler'in 200 milyon lira, Shell & Turcas Petrolün 1 milyar lira, Turkcell İletişim Hizmetlerinin 8 milyar lira, Ziraat Bankasının 5 milyar lira, DenizBank'ın 3 milyar dolar, Yapı ve Kredi Bankasının toplam 10 milyar dolar, VakıfBank'ın 1 milyar avro tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusuna onay verdi.

Para cezaları

Kurulca, Niğbaş Niğde Beton Sanayi ve Ticaret'e, Niğde'deki arsasının üzerinde yapılması planlanan AVM projesinin finansmanı konusunda yabancı yatırımcı arayışlarından sonuç alınamadığına ilişkin açıklamanın zamanında yapılmaması nedeniyle 46 bin 958 lira, Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (KGYO) pay piyasasında 23 Mayıs 2022-31 Ekim 2022 döneminde gerçekleştirilen işlemler ile ilgili olarak yapılan inceleme sonucunda, sosyal medya hesabı üzerinden KGYO paylarına ilişkin olarak takipçilerine al veya tut tavsiyesi verdikten sonra mülkiyetinde bulunan KGYO paylarını satması dolayısıyla 1 kişiye 580 bin 793 lira, Uluslararası Değerleme Standartlarına aykırı değerleme raporu hazırlanması nedeniyle Avrupa Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık'a 93 bin 916 lira idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

İzinsiz sermaye piyasası faaliyetinde bulunan, "Olive Markets", "X Trade", "Lamda Brokers", "Landes Capital Markets/Landes FX", "Efor FX", "Troy FX", "Ottoman FX", "FXTRD", "ITM FX" ve "SMW Capital Markets" internet sitelerinin içerik sağlayıcılarına ve 9 kişi hakkında suç duyurularının yapılmasını kararlaştıran Kurul, Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurtdışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 33 internet sitesine erişimin engellenmesi için gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına hükmetti.