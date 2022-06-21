SPK haftalık bülteni - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

SPK haftalık bülteni

AA - Muhammet Emin Horuz - Ekonomi
 - Güncelleme:
SPK haftalık bülteni

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Europap Tezol Kağıt Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 120 milyon TL, Inveo Yatırım Holding AŞ'nin 144 milyon TL bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu onayladı.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Europap Tezol Kağıt Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 120 milyon TL, Inveo Yatırım Holding AŞ'nin 144 milyon TL bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu onayladı.

SPK haftalık bültenine göre kurul, A1 Capital Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin 450 milyon TL, Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 750 milyon TL borçlanma aracı ihraç başvurusuna onay verdi.

SPK, Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama AŞ'nin 400 milyon TL kira sertifikası ihracını onayladı.

Kurul, Global Menkul Değerler AŞ'ye, aracı Kurum muhasebe sistemine yapılan kayıtlar ile fiili durum arasında, belirli bir döneme yaygın olacak şekilde, usulsüz işlemler yapılması suretiyle ortaya çıkan mutabakatsızlıklara ve bu durum nedeniyle oluşabilecek risklere ilişkin bir kontrol ve denetim mekanizmasının oluşturulmaması ve aracı kurumun mutabakat işlemlerine ilişkin yazılı bir iş akış prosedürünün olmaması, mutabakata konu işlemler ile bunların kontrolünün aynı personel tarafından gerçekleştirilmesi sebebiyle toplamda 1 milyon 280 bin 884 lira idari para cezası kesilmesine karar verdi.

Ayrıca SPK, Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurtdışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 35 internet sitesine erişimin engellenmesi için Sermaye Piyasası Kanunu'nun 99'uncu maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına karar verdi.

AA / Muhammet Emin Horuz - Ekonomi

Sermaye Piyasası Kurulu Türkiye Ekonomi Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title