Haberler

SPK, Ecogreen Enerji'nin Halka Arzını Onayladı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sermaye Piyasası Kurulu, Ecogreen Enerji Holding AŞ'nin 10,4 liradan halka arzını onayladı. Ayrıca pek çok şirketin sermaye artırımları ve borçlanmaları için izin verildi.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Ecogreen Enerji Holding AŞ'nin ilk halka arzını onayladı.

SPK haftalık bültenine göre, Kurul, Ecogreen Enerji Holding'in 10,4 liradan ilk halka arzına onay verdi.

Adese Gayrimenkul Yatırım AŞ'nin 4 milyar 32 milyon liralık, Konya Kağıt Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 260 milyon liralık bedelsiz sermaye artırımı onaylanırken, Tera Yatırım Teknoloji Holding AŞ'nin 997 milyar 920 milyon liralık, İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ'nin ise toplam satış tutarı 800 milyon lira olacak şekilde bedelli sermaye artırımına izin verildi.

Kurul, Alnus Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin 2 milyar liralık, Global Yatırım Holding AŞ'nin 2 milyar liralık, Tera Yatırım Bankası AŞ'nin 5 milyar liralık, Nurol Yatırım Bankası AŞ'nin 50 milyon dolarlık, Pasha Yatırım Bankası AŞ'nin 25 milyon dolarlık tahvil ve finansman bonosu şeklinde borçlanmasına onay verdi.

Ayrıca Kurul, Osmanlı Varlık Kiralama AŞ ile ZKB Varlık Kiralama AŞ'nin yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikasını ve İntegral Yatırım Menkul Değerler AŞ Alves Kablo Birinci Varlık Finansmanı Fonunun varlığa dayalı menkul kıymet ihracını onayladı.

İdari para cezaları ve suç duyuruları

SPK, 3 tüzel ve 10 gerçek kişi hakkında yapılan inceleme sonucunda şirketlere ve söz konusu isimlere toplam 37 milyon 585 bin 662 lira idari para cezası uyguladı.

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn) ve ilgili mevzuat kapsamında yapılan incelemeler sonucunda 1 internet sitesi ve 23 gerçek kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

Erişim engeli kararları

SPK, Pınar Süt Mamülleri Sanayii AŞ (PNSUT) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin 1 gerçek kişiye 6 ay süreyle işlem yasağı uygulanmasını kararlaştırdı.

Ayrıca, Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik internet aracılığıyla izinsiz kripto varlık hizmet sağlayıcılığı faaliyetinde bulunduğu tespit edilen ve yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırdığı belirlenen 11 internet sitesine, sermaye piyasalarında izinsiz olarak faaliyette bulunulmasının engellenmesi amacıyla 5 internet sitesine ve 1 firmanın sosyal medya hesaplarına erişimin engellenmesi için gerekli hukuki işlemlerin gerçekleştirilmesine karar verildi.

Kaynak: AA / Tunahan Kükürt - Ekonomi
İsrail'den Lübnan'da 5 şehre hava saldırısı

İsrail bu sefer o ülkeyi vurdu! Gelen görüntüler korkunç
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Teklif Macron'dan gelmiş: Asker verir misiniz?

Macron "Asker verir misiniz?" dedi, Erdoğan yeşil ışık yaktı
Genç Fenerbahçeliler'in lideri Cem Gölbaşı'na 6 yıl 10 ay hapis cezası

Giydirdiği peruğun bedeli ağır oldu
3 yıldır tırnaklarını kesmeyen ve duş almayan gencin eski hali ortaya çıktı

Türkiye'nin konuştuğu gencin eski hali ortaya çıktı
Zehra Güneş'in kardeşi Fenerbahçe'ye transfer oldu, paylaştığı fotoğrafla olay yarattı

Kardeşi Fenerbahçe'ye transfer oldu, paylaştığı fotoğraf olay yarattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Teklif Macron'dan gelmiş: Asker verir misiniz?

Macron "Asker verir misiniz?" dedi, Erdoğan yeşil ışık yaktı
Altındaki artış sonrası yeni arayışlar gündemde! İşte gümüşe de parası yetmeyenlerin yeni favorisi

İşte gümüşe de parası yetmeyenlerin yeni favorisi
Bahçeli de kullanmıştı! Ahmet Türk o ifadeye karşı çıktı: Bu kelimeden nefret ediyorum

Bahçeli'nin de kullandığı ifadeye tepkili: O kelimeden nefret ediyorum
Barok Kuyumculuk CEO'su: Gram altın 6 bin TL'yi çok rahat geçecek

Altında fırtına yaklaşıyor! CEO'dan kritik tahmin
Saygısız müşteriye kadın çalışanın cevabı bomba

Saygısız müşteriye kadın çalışanın cevabı bomba
Dünya Kupası biletini aldı, Gazze'ye yapacağı yardımı açıkladı

Dünya Kupası biletini aldı, Gazze'ye yapacağı yardımı açıkladı
Sigaraya zam geldi! İşte yeni fiyatlar

Sigaraya okkalı zam! İşte tiryakileri üzecek yeni fiyatlar
Fenerbahçe Kulübü'nden taraftarlarına müjdeli haber

Fenerbahçe'den taraftarlarına müjdeli haber: Saat dahi verildi
5G ihalesini kazanan firmalar belli oldu

5G ihalesini kazanan firmalar belli oldu! Rekor teklifler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.