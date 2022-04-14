SPK'den üç şirketin halka arzına onay

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Kimteks Poliüretan Sanayi ve Ticaret AŞ, BMS Birleşik Metal Sanayi ve Ticaret AŞ ile İmaş Makine Sanayi AŞ'nin halka arzını onayladı.

SPK haftalık bültenine göre, kurul, Kimteks Poliüretan'ın hisse başına 29 liradan, BMS Birleşik Metal'in 17,50 liradan, İmaş Makine'nin ise 15 liradan halka arz başvurusuna onay verdi.

Özak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın 364 milyon liralık bedelsiz, Albaraka Türk Katılım Bankasının 1 milyar 150 milyon liralık bedelli sermaye artırımı onaylandı.

Global Menkul Değerler'in 150 milyon liralık, Tam Finans Faktoring'in 379 milyon liralık borçlanma aracı ihraç başvurusuna izin verildi.

Yatırım Varlık Kiralama'nın 800 milyon liralık, Halk Varlık Kiralama'nın 2 milyar liralık, Bereket Varlık Kiralama'nın 15 milyar liralık kira sertifikası ihracı başvurusu onaylandı.

GCM Yatırım Menkul Değerler AŞ hakkında yapılan inceleme sonucunda şirkete 3 milyon 984 bin 450 lira idari para cezası uygulanması kararı alındı.

Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 44 internet sitesine erişimin engellenmesi için SPK'nin 99. maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca hukuki işlemlerin yapılması kararı verildi.