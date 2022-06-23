SPK'den Rubenis Tekstil ve Kiler Holding'in halka arzına onay

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Rubenis Tekstil Sanayi Ticaret AŞ ile Kiler Holding AŞ'nin halka arzını onayladı.

SPK haftalık bültenine göre, Kurul, Rubenis Tekstil'in hisse başına 12,50 liradan, Kiler Holding'in ise 7,10 liradan halka arz başvurusuna onay verdi.

RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç ve Makine Sanayi Ticaret AŞ'nin 57,03 milyon liralık bedelsiz sermaye artırımı onaylandı.

Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 750 milyon liralık, Türkiye Vakıflar Bankası'nın 30 milyar liralık, Türkiye İş Bankası'nın 1,5 milyar dolarlık borçlanma aracı ihraç başvurusuna izin verildi.

Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi Fibabanka İkinci Varlık Finansman Fonu'nun 2,5 milyar liralık, Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi Fibabanka Üçüncü Varlık Finansman Fonu'nun ise 5 milyar liralık kira sertifikası ve VİDMK ihracı başvurusu onaylandı.

Kurul, HSY Danışmanlık ve Bağımsızlık Denetim AŞ hakkında yapılan inceleme sonucunda şirkete ve bir isme 114 bin 924'er lira idari ceza uygulanmasına karar verdi.

A1 Capital Yatırım Menkul Değerler AŞ (aracı kurum) hakkında yapılan inceleme sonucunda "usulsüz açığa satış işlemleri yapılmasına imkan tanınması" nedeniyle şirkete 600 bin lira, "usulsüz açığa satış işlemi gerçekleştirilmesi" sebebiyle üç kişiye ise 46 bin 958'er lira idari para cezası uygulandı.

Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 29 internet sitesine erişimin engellenmesi için Sermaye Piyasası Kanunu'nun 99. maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca hukuki işlemlerin yapılması kararı alındı.