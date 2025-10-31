Haberler

SPK'dan Şirketlere Yatırım İzinleri ve İdari Para Cezaları

Güncelleme:
Sermaye Piyasası Kurulu, CW Enerji Mühendislik'in sermaye artırımını onayladı, üç borçlanma aracı ihraç başvurusunu kabul etti ve çeşitli yatırım fonlarının kuruluşuna izin verdi. Ayrıca, bazı şirketlere toplamda 4 milyon 358 bin 791 lira idari para cezası uygulandı.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), bir şirketin sermaye artırımına, 3 borçlanma aracı ihracına ve çeşitli yatırım fonlarının kuruluşuna onay verdi.

SPK'nin haftalık bültenine göre, Kurul, CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi AŞ'nin sermayesini 1 milyar liradan 1 milyar 78 milyon 290 bin 9 liraya yükseltmesine izin verdi.

Borçlanma araçları kapsamında, Birikim Varlık Yönetim AŞ'nin 3 milyar liralık, Koç Finansman AŞ'nin 2 milyar 565 milyon liralık ve Pasha Yatırım Bankası AŞ'nin 1 milyar liralık tahvil/finansman bonosu ihraç başvuruları onaylandı.

Kurul, ayrıca Allianz Yaşam ve Emeklilik AŞ'nin Altın Katılım Emeklilik Yatırım Fonu'nun kuruluşuna izin vererek, fonun 5 milyar liralık paylarının kayda alınmasına karar verdi.

Tacirler Portföy Yönetimi AŞ'nin "Birinci Proje Gayrimenkul Yatırım Fonu", BV Portföy Yönetimi AŞ'nin "Boğaziçi Ventures İkinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu" ve Neo Portföy Yönetimi AŞ'nin "On Dördüncü Girişim Sermayesi Yatırım Fonu"nun kuruluş talepleri de Kurul tarafından olumlu karşılandı.

SPK, 3 tüzel ve 3 gerçek kişiye toplam 4 milyon 358 bin 791 lira idari para cezası kesti.

Kaynak: AA / Gökhan Yıldız - Ekonomi
