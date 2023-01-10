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SPK'dan piyasa bozucu eylemlere ilişkin açıklama Açıklaması

Ekonomi Haberleri

SPK'dan piyasa bozucu eylemlere ilişkin açıklama Açıklaması

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), piyasa bozucu eylemlere karşı gözetim ve denetim faaliyetlerinin sürekli olarak yerine getirildiğini bildirdi.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), piyasa bozucu eylemlere karşı gözetim ve denetim faaliyetlerinin sürekli olarak yerine getirildiğini bildirdi.

SPK açıklamasında, "Sermaye piyasasının güvenilir, şeffaf, etkin, istikrarlı, adil ve rekabetçi bir ortamda işleyişinin ve gelişmesinin sağlanması, yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunmasını teminen, Borsa İstanbul'da gerçekleştirilen işlemler, Kurulumuz ve Borsa İstanbul tarafından anlık takip edilirken, piyasa bozucu eylemlere karşı gözetim ve denetim faaliyetleri Kurulumuz tarafından sürekli olarak yerine getirilmektedir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda, sermaye piyasasının güven, açıklık ve istikrar içinde çalışmasını bozacak nitelikteki eylem ve işlemlerin tespiti halinde, Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde, Kurulumuz tarafından sorumlular hakkında cezai yaptırımlar uygulanacaktır."

Kaynak: AA / Ekonomi

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