SPK'dan Borsalara Yeni Düzenleme

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), borsalar ve piyasa işleticilerinin çalışma esaslarında değişikliğe gitti.

SPK tarafından hazırlanan "Borsalar ve Piyasa İşleticilerinin Kuruluş, Faaliyet, Çalışma ve Denetim Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Değişiklik yapılan maddeyle borsa, Kurul tarafından kabul edilen uluslararası prensip ve düzenlemelere uyumlu finansal ölçütlerin listesi ile uyuma ilişkin bilgileri kamuya açıklayacak.

İlgili maddede önceki yönetmelikte yer alan "finansal ölçüt niteliğindeki endekslerinin" ifadesi "finansal ölçütlerin listesi" olarak değiştirildi.