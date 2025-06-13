SPK'dan Bedelsiz Sermaye Artırımı ve Borçlanma Aracı İhracı Onayları

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Sermaye Piyasası Kurulu, Anadolu Efes ve Polisan Holding'in bedelsiz sermaye artırımı taleplerini onaylarken, 9 şirketin borçlanma aracı ihraç başvurusu da kabul edildi. Ayrıca, 34 internet sitesine erişim engeli kararı alındı.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 2 şirketin bedelsiz sermaye artırımı ve 9 şirketin borçlanma aracı ihraç başvurusunu onayladı.

SPK haftalık bültenine göre, Kurul, Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii AŞ'nin 5 milyar 329 milyon liralık ve Polisan Holding AŞ'nin 3 milyar 16,3 milyon liralık bedelsiz sermaye artırım talebini onayladı.

Kurul, Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ'nin 10 milyar liralık, Derlüks Yatırım Holding AŞ'nin 1 milyar liralık, Alves Kablo Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 2 milyar liralık, TEB Finansman AŞ'nin 1 milyar 700 milyon liralık, Turknet İletişim Hizmetleri AŞ'nin 1 milyar liralık, Pınar Entegre Et ve Un Sanayii AŞ'nin 2 milyar liralık, Fiba Faktoring AŞ'nin 1 milyar 116 milyon liralık, Atılım Faktoring AŞ'nin 166 milyon liralık, Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret AŞ'nin ise 4 milyar liralık borçlanma aracı ihracı başvurusuna onay verdi.

34 internet sitesine erişim engeli kararı

Kurul, Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 34 internet sitesine erişimin engellenmesi için gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına karar verdi.

Kaynak: AA / Kazım Kaan Ulu - Ekonomi
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