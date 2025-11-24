Haberler

SPK'dan 4 Kişiye 6 Ay Geçici İşlem Yasağı

Sermaye Piyasası Kurulu, AVTUR ve FRIGO pay piyasalarında yapılan işlemlerle ilgili olarak toplam 4 kişi hakkında 6 ay geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verdi. Yatırımcıların haklarının korunması amacıyla alınan tedbir, 25 Kasım 2025'ten itibaren geçerli olacak.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), iki farklı pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin olarak toplam 4 kişi hakkında 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verdi.

SPK'nın haftalık bültenine göre, Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırımlar AŞ (AVTUR) pay piyasasında yapılan işlemlerde, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 104 ve 107/1 maddelerinde düzenlenen fiillerin işlendiğine dair makul şüphe oluşması nedeniyle, yatırımcıların hak ve yararlarının korunması amacıyla tedbir kararı alındı.

Bu kapsamda bir kişi hakkında 25 Kasım 2025'ten itibaren borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanacak.

Aynı kapsamda, Frigo-Pak Gıda Maddeleri Sanayi AŞ (FRIGO) pay piyasasına ilişkin incelemede de benzer şüphenin oluştuğu belirtilerek, 3 kişi için 25 Kasım 2025 tarihinden itibaren 6 ay süreyle geçici işlem yasağı getirilmesine karar verildi.

Kaynak: AA / Gökhan Yıldız - Ekonomi
Haberler.com
