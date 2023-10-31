SPK Başkanı: Yatırımcıların piyasalara olan ilgisi artıyor

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, yatırımcıların piyasalara olan ilgisinin ve talebinin arttığını belirterek, halka arzı tamamlanan 43 şirketin piyasadan toplam 61,6 milyar lira tutarında fon sağladığını söyledi.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, yatırımcıların piyasalara olan ilgisinin ve talebinin arttığını belirterek, "27 Ekim itibarıyla halka arzı tamamlanan 43 şirket, piyasadan toplam 61,6 milyar lira tutarında fon sağlamıştır." dedi.

Gönül, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ilgili ve bağlı kuruluşlarının 2024 yılı bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda yaptığı konuşmada, sermaye piyasasının gelişimi açısından son dönemde önemli mesafeler kaydedildiğini vurgulayarak, yatırımcıların piyasalara olan ilgisinin ve talebinin arttığını söyledi.

Pay senetlerinde 8,6 milyon, yatırım fonlarında 4,3 milyon yatırımcıyla birlikte, tahvil, bono, Bireysel Emeklilik Sistemi ve benzeri araçlar yoluyla da yaklaşık 33 milyonu aşan vatandaşın doğrudan veya dolaylı olarak sermaye piyasalarının yatırımcısı olduğunu aktaran Gönül, şunları kaydetti:

"Piyasamızda arz tarafında da olumlu gelişmeler görülmektedir. Şirketlerin piyasa bazlı finansman modellerine ilgisi artmış, halka arzlar ve çeşitli sermaye piyasası araçları yoluyla finansman sağlanmasında büyük hareketlilik yaşanmıştır. 2022'de 40 şirketin toplam 19,3 milyar lira tutarındaki halka arzı gerçekleşmiştir. 27 Ekim itibarıyla halka arzı tamamlanan 43 şirket, piyasadan toplam 61,6 milyar lira tutarında fon sağlamıştır. Şirketlerimiz 2022'de 461,8 milyar lira borçlanma aracı ve kira sertifikası ihracı yapmıştır. 27 Ekim itibarıyla 606,2 milyar lira borçlanma aracı ve kira sertifikası ihracı gerçekleştirmiştir. Girişim sermayesi yatırım fonlarının büyüklüğü 90,1 milyar liraya, girişim sermayesi yatırım ortaklıklarının aktif büyüklüğü de 22,8 milyar liraya yükselmiştir."

"Gayrimenkul finansmanında yeni modeller üzerinde çalışıyoruz"

SPK Başkanı Gönül, Kurulun görev ve sorumluluk alanında 643 adet halka açık şirketin bulunduğunu, bunların 528'inin borsada işlem gördüğünü ve bu şirketlerin piyasa değerinin 11 trilyon lira seviyesinde olduğunu bildirdi.

Geçen yıl 679 milyar lira olan menkul kıymet yatırım fonlarınca yönetilen varlık miktarının, ekim ayı itibarıyla 1,4 trilyon liraya ulaştığına dikkati çeken Gönül, "Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına girerken, piyasa katılımcılarının ihtiyaçlarını ve uluslararası gelişmeleri yansıtacak şekilde sermaye piyasası mevzuatını, düzenlemelerle güncel tutmaya devam ediyoruz. Özellikle finansal teknolojiler, dijitalleşme ve sürdürülebilir finans gibi temaların yanı sıra girişim sermayesi finansmanı öncelikli gündemimizi oluşturmaktadır. Sermaye piyasalarımızın hızlı büyüme göstermesi ve yatırımcı sayısının ciddi anlamda artması karşısında finansal okuryazarlık seviyesinin artırılması yönündeki çabalarımızın daha da önem kazandığını görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Büyüyen kurumsal yatırımcı sektörünün güçlendirilmesine yönelik de bazı düzenlemeler yaptıklarını hatırlatan Gönül, bu kapsamda bazı mevzuat değişikliklerini tamamladıklarını ifade etti.

Gönül, gelişme potansiyeli bulunan iş fikirlerinin hayata geçirilmesi amacıyla başlangıç aşamasında olan ancak borsada işlem görebilecek büyüklükte olmayan ortaklıkların, Girişim Sermayesi Pazarı vasıtasıyla, paylarını halka arz etmeksizin, sermaye artırımı yoluyla ihraç edecekleri payların nitelikli yatırımcılara satışı ile finansman temin etmesini mümkün hale getirdiklerini aktardı.

Kentsel dönüşüm ve afet yönetimine finansman ihtiyacı için gayrimenkul finansmanında yeni modeller üzerinde de çalıştıklarını bildiren Gönül, Gayrimenkul Proje Fonu ve yeni nesil Gayrimenkul Sertifikası çalışmalarının devam ettiğini sözlerine ekledi.