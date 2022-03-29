SPK Başkanı Taşkesenlioğlu'nun annesi Saide Taşkesenlioğlu İstanbul'da toprağa verildi - Haberler

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SPK Başkanı Taşkesenlioğlu'nun annesi Saide Taşkesenlioğlu İstanbul'da toprağa verildi

AA - Ergin Garip - Ekonomi
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SPK Başkanı Taşkesenlioğlu'nun annesi Saide Taşkesenlioğlu İstanbul'da toprağa verildi

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu ve AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu Ban'ın annesi Saide Taşkesenlioğlu, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu ve AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu Ban'ın annesi Saide Taşkesenlioğlu, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı.

Dün vefat eden Taşkesenlioğlu için Fatih Camisi'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı.

Cenaze törenine, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un yanı sıra Ali Fuat Taşkesenlioğlu ve AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu Ban'ın aralarında bulunduğu ailesi ve yakınları, finans, siyaset ve iş dünyasından çok sayıda kişi katıldı.

Saide Taşkesenlioğlu'nun cenazesi, kılınan namazın ardından Yeni Topkapı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

AA / Ergin Garip - Ekonomi

Sermaye Piyasası Kurulu, Ali Fuat Taşkesenlioğlu, İstanbul, Erzurum, Ekonomi, Haberler

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