SPK Başkanı: Menkul Kıymet ve Emeklilik Yatırım Fonları 2,1 Trilyon Lirayı Aştı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, menkul kıymet yatırım fonları ve emeklilik yatırım fonlarının tasarruf düzeyinin 2,1 trilyon lirayı aştığını ve portföy büyüklüğünün de 3 trilyon lirayı geçtiğini açıkladı. Gönül, kurumsal yatırımcıların sermayenin tabana yayılmasında önemli bir rol oynadığını belirtti.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, "Menkul kıymet yatırım fonları ve emeklilik yatırım fonlarındaki tasarruf düzeyi 2,1 trilyon lirayı, 64 portföy yönetim şirketi tarafından yönetilen portföy büyüklüğü de 3 trilyon lirayı aştı." dedi.

Gönül, Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği (TKYD) tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen "TKYD 3. Portföy Yönetimi Zirvesi"nin açılışındaki konuşmasında, kurumsal yatırımcıların, sermayenin tabana yayılmasında önemli bir rol üstlendiğini söyledi.

Sermaye piyasasının derinliğinin artması için yatırım fonlarının büyümesine verdikleri öneme işaret eden Gönül, bu konudaki çalışmalara devam ettiklerini söyledi.

Gönül, bu açından 2023 yılının, önemli bir yıl olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Menkul kıymet yatırım fonları ve emeklilik yatırım fonlarındaki tasarruf düzeyi 2,1 trilyon lirayı, ayrıca 64 portföy yönetim şirketi tarafından yönetilen portföy büyüklüğü de 3 trilyon lirayı aştı. Yatırım fonlarına yatırım yaparak kurumsal portföy yönetiminin avantajlarından yararlanan yatırımcı sayımız 5 milyon civarında. Bu fonların yanında son yıllarda dünyada öne çıkan ve alternatif yatırım fonları olarak adlandırılan, girişim sermayesi yatırım fonları ve gayrimenkul yatırım fonları da benzer şekilde önemli gelişmeler kaydetti.

2014 yılından itibaren ülkemiz mevzuatına kazandırılan alternatif yatırım fonlarının, yapılan yasal düzenlemeleri ile bugün 150 milyar lira büyüklüğünü aşmış olması, sermaye piyasası adına sevindirici bir gelişmedir. Son dönemde belirli temalarla kurulan fonların büyüklüğünde de artış gözlemliyoruz. Kasım itibarıyla sürdürülebilirlik temasına yatırım yapan veya temiz enerji gibi yenilenebilir enerji alanlarına odaklanan, piyasa değeri yaklaşık 14 milyar lira civarında olan 47 yatırım ve emeklilik yatırım fonumuz bulunuyor. Bu tutarın önümüzdeki yıllarda küresel konjonktüre göre artacağını da umuyoruz."

"2023'te TEFAS'ta işlem hacmi 1,7 trilyon liraya, BEFAS'ta ise yaklaşık 16,5 milyar liraya ulaştı"

Gönül, konuşmasında menkul kıymet yatırım fonu ve emeklilik yatırım fonu piyasasının gelişiminde önemli rolü olan Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (TEFAS) işlemleri ile Bireysel Emeklilik Fon Alım Satım Platformu (BEFAS) hakkında da bilgi verdi.

2015'ten bu yana faaliyette olan TEFAS'ın, 2021'de faaliyete geçen BEFAS'ın, yatırımcıların sadece fonlara erişimini kolaylaştırmakla kalmadığını anımsatan Gönül, fonların karşılaştırılmasında sağladıkları kolaylıklarla yatırımcı tabanının genişlemesine de katkıda bulunduklarını aktardı.

Gönül, "2023'te TEFAS'ta işlem hacmi 1,7 trilyon liraya, BEFAS'ta ise yaklaşık 16,5 milyar liraya ulaşmıştır. Bu gelişmeler fon ekosistemi açısından geleceğe daha umutla bakmamızı sağlıyor. Kurumsal yatırımcı tabanındaki bu olumlu gelişmeleri dikkate alarak, portföy yönetim sektörünün kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik önemli adımlar attık, atmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Sorumlu yönetim ilkelerine ilişkin düzenleme çalışmalarımız devam ediyor"

SPK BaşkanıGönül, yürütülen çalışmalar sonucunda bu yıl portföy yönetim şirketlerinin organizasyonel yapısı ve sermaye açısından güçlendirilmesi amacıyla düzenlemeler yaptıklarını belirterek, bununla birlikte, yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunması ve yönetim sürecinde şeffaflığın artırılması amacıyla dünyada "stewardship" olarak bilinen sorumlu yönetim ilkelerine ilişkin düzenleme çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Karbon piyasasının geliştirilmesi, sürdürülebilirlik, finansal teknolojiler ve finansal okuryazarlığın yaygınlaştırılması konularında yürütülmekte olan çalışmaların kurumsal yatırımcılar sektörüne de olumlu yansımalarının olacağına işaret eden Gönül, "Kurumsal yatırımcılar, özellikle portföy yöneticileri önemli görev ve sorumluluk üstlenmektedir. Sermaye piyasalarının belki de en sağlam kalelerinden biri olarak gördüğümüz kurumsal yatırımcıların, görevlerini bu sorumluluk bilinci ile yaptıklarına inanıyoruz. Mesleki etik dışında davranmayacaklarına inandığımız bu paydaşlarımız, eminiz ki aldıkları sorumluluğun bilincinde olarak, en iyi hizmet anlayışıyla görevlerini yerine getirmeye devam edecekler." değerlendirmesinde bulundu.