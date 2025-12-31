SPK, yeniden değerlemeye tabi tutarlarda düzenlemeye gitti

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 2026 yılı için yeniden değerlemeye tabi tutarlarda düzenlemeye gitti.

SPK bültenine göre, Kurul 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nda ve bu Kanun'a dayanılarak çıkarılan yönetmelik, tebliğ yahut diğer alt düzenlemeler ile 2499 sayılı mülga Sermaye Piyasası Kanunu'na dayanılarak çıkarılmış ve halen yürürlükte olan düzenlemelerde yer alan yeniden değerlemeye tabi tutarlarda 2026 yılı için düzenlemeye gitti.

SPK buna göre, 1 Ocak 2026 - 31 Aralık 2026 dönemi için yeniden değerleme oranının yüzde 25,49 olmasına karar verdi. Bu oran 1 Ocak 2025-31 Aralık 2025 dönemi için yüzde 43,93 olarak belirlenmişti.

Kurul ayrıca halka arz olacak şirketlerin aktif büyüklük ve ciro kriterlerinde de değişikliğe gitti. Buna göre, halka arz için başvuracak şirketlerde artık 3,6 milyar liralık aktif büyüklük, 1,8 milyar lira ciro şartı aranacak. Şirketlerin halka arz başvurusu için daha önce 2,4 milyar lira aktif büyüklük ve 1,2 milyar lira ciro şartı aranıyordu.

Öte yandan Yatırımcı Tazmin Merkezi tarafından yatırımcılara ödenebilecek azami tazmin tutarı 2026 için yüzde 25,5 artırılarak 2 milyon 65 bin 145 liraya yükseltildi. Özel Fon'dan hak sahiplerine yapılabilecek azami ödeme tutarının ise 416 bin 934 lira olmasına karar verildi.