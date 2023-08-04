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SPK, 14 kişiye geçici işlem yasağı uyguladı

Ekonomi Haberleri

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Escar Filo Kiralama Hizmetleri AŞ (ESCAR) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde suç işlendiği şüphesiyle 14 kişiye 6 ay süreyle geçici işlem yasağı getirdi.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 14 kişiye 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verdi.

SPK bültenine göre kurul, Escar Filo Kiralama Hizmetleri AŞ (ESCAR) pay piyasasında 4 Temmuz - 1 Ağustos döneminde gerçekleştirilen işlemlerde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107/1 maddesinde sayılan fiilin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle 14 isme yasak getirdi.

Kurul, yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemlerin engellenmesi amacıyla söz konusu isimlere 7 Ağustos itibarıyla borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasını kararlaştırdı.

Kaynak: AA / Uğur Aslanhan - Ekonomi

Sermaye Piyasası Kurulu Ekonomi Haberler

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