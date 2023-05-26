SPIC'den Orta Asya'da enerji iş birlikleri

Çin'in en büyük elektrik üretim şirketlerinden biri olan SPIC, Kazakistan ve Kırgızistan ile iş birliği yaptığını duyurdu.

Çin'in en büyük elektrik üretim şirketlerinden biri olan SPIC, Kazakistan ve Kırgızistan ile iş birliği yaptığını duyurdu.

SPIC Başkanı Qian Zhimin, Xi'an'da Çin-Orta Asya Zirvesi'ne katılmak ve devlet ziyareti yapmak için Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile yenilenebilir enerji konusunu görüşmek üzere bir Kazakistan-Çin yatırım yuvarlak masa toplantısı düzenlediğini duyurdu.

Şirketten yapılan açılamaya göre, enerji projeleri, projelerin uygulanması ve yeşil enerji hidrojen üretimi alanında iş birliği konusunda görüş alışverişinde bulunuldu. Toplantıda, Kazakistan'da 1GW rüzgar enerjisi, enerji depolama inşasına ilişkin bir mutabakat zaptı imzalandı. Aynı gün, Çin-Orta Asya Zirvesi-Kırgızistan İş Konferansı da düzenlendi. Kırgızistan Enerji Bakanlığı ile Issy-Kul 1000 MW fotovoltaik projesinin ana maddelerini içeren yatırım iş birliği anlaşması imzalandı. Gelecekte, SPIC enerji alanında 'Kuşak ve Yol' üzerindeki ülkelerle iş birliğini derinleştirmeye, yerel ekonomik kalkınma ve insanların refahı için güç garantisi sağlamaya ve enerji güvenliği, enerji bağımsızlığı ve enerji istikrarının gerçekleştirilmesine yardımcı olmaya devam edecek. - İSTANBUL