SPIC, 2023 Fortune Global 500 listesinde 262. sırada yer aldı

Ulusal Enerji Yatırım Kuruluşu (SPIC), geçtiğimiz günlerde açıklanan 2023 Fortune Global 500 listesinde 262'nci sırada yer aldı.

SPIC, Fortune Global 500 listesinde 262'nci sırada yer aldı. Yapılan açıklamaya göre 2022'de şirket, yıllık yüzde 9,61 artışla 363,391 milyar dolar işletme geliri elde etti ve toplam kurulu gücü 232 milyon kW'a ulaştı. 2023'ten beri şirket, temiz enerji geliştirmedeki avantajlarını pekiştirmeye devam ediyor. Temiz enerji kurulu gücü 160 milyon kW'ı aşarak toplam kurulu gücünün yüzde 67,67'sini oluşturdu. Türkiye'de SPIC'in, Çin'in 'Kuşak ve Yol' Girişimi ile Türkiye'nin 'Orta Koridor' Girişimi'ni uyumlu hale getiren önemli bir proje olan Hunutlu Elektrik Santrali'ne yatırım yaptığı ve inşa ettiği belirtildi. Santralin, Türkiye için yıllık 9 milyar kWh elektrik ürettiği aktarıldı. - İSTANBUL