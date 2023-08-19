SpaceX Kripto Paralarını Sattı, Bitcoin'de Düşüş Yaşandı

Kripto para dünyasındaki dalgalanmalara bir yenisi eklendi. Bir süredir kripto paralar ile ilgili açıklamalarda bulunmayan Elon Musk'ın Bitcoin'lerini sattığı iddia edildi. Uzay şirketi SpaceX'in, sahip olduğu kripto paraları elden çıkarttığı belirtildi. Bu durum sonrasında Bitcoin'de yüzde 10'luk düşüş yaşandı.

Kripto para dünyasındaki dalgalanmalara bir yenisi eklendi. Bir süredir kripto paralar ile ilgili açıklamalarda bulunmayan Elon Musk'ın Bitcoin'lerini sattığı iddia edildi. Uzay şirketi SpaceX'in, sahip olduğu kripto paraları elden çıkarttığı belirtildi. Bu durum sonrasında Bitcoin'de yüzde 10'luk düşüş yaşandı.

SpaceX kripto paralarını sattı, Bitcoin 25 bin dolara geriledi

SpaceX'in geçtiğimiz aylarda Bitcoin varlıklarının çoğunu sattığı ortaya çıktı. ABD basınındaki rapora göre SpaceX, 2021 ve 2022 yıllarında Bitcoin'e yönelik yatırımlarını 363 milyon dolar azalttı. Elon Musk'ın bu adımından sonrasında ise Bitcoin fiyatında gözle görülür düşüş yaşandı.

SpaceX ilk olarak 2021'in başlarında açıklanmayan miktarda Bitcoin satın aldı. Ancak Bitcoin, 2021'in sonlarına doğru değer kaybetmeye başladı. Hatta aylar içinde fiyatı yarılandı ve milyonlarca dolarlık kayıplara yol açtı.

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SpaceX gibi Tesla'nın da 2021'in başlarında büyük bir alım yaptıktan sonra, Bitcoin'inin çoğunu elden çıkardığı belirtildi. Musk'ın şirketlerinden gelen bu satışlar, Bitcoin'in daha da sert düşmesine yol açtı.

Bu iddialar sonrasında ise kripto para borsalarında hareketlenmeler yaşandı. Elon Musk'ın satışları, geçtiğimiz gün Bitcoin'de büyük kayıplara yol açtı. Popüler kripto paranın fiyatı yaklaşık yüzde 10 düşerek 25 bin 900 dolara geriledi.

Bitcoin'deki düşüş, ABD'deki faiz oranlarının yükselmesiyle daha da endişe verici hale geldi. ABD'deki tahvillerin getirisi, 2007'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Bu da kripto paraların popülaritesinde düşüşe yol açtı.

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