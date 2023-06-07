Sovos'da üst düzey atama

Küresel vergi yazılımı sağlayıcısı Sovos, Kevin Akeroyd'un İcra Kurulu Başkanı olarak atandığını duyurdu.

Küresel vergi yazılımı sağlayıcısı Sovos, Kevin Akeroyd'un İcra Kurulu Başkanı olarak atandığını duyurdu. Atamaya ilişkin açıklamalarda bulunan Kevin Akeroyd, "Bugün, hükümet yetkilileri teknolojiye büyük yatırım yapıyor ve gerçek zamanlı olarak doğrudan kaynaktan bilgi talep ediyor" dedi. - İSTANBUL