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Sovos'da üst düzey atama

Sovos'da üst düzey atama

Ekonomi Haberleri

Küresel vergi yazılımı sağlayıcısı Sovos, Kevin Akeroyd'un İcra Kurulu Başkanı olarak atandığını duyurdu.

Küresel vergi yazılımı sağlayıcısı Sovos, Kevin Akeroyd'un İcra Kurulu Başkanı olarak atandığını duyurdu.

Küresel vergi yazılımı sağlayıcısı Sovos, Kevin Akeroyd'un İcra Kurulu Başkanı olarak atandığını duyurdu. Atamaya ilişkin açıklamalarda bulunan Kevin Akeroyd, "Bugün, hükümet yetkilileri teknolojiye büyük yatırım yapıyor ve gerçek zamanlı olarak doğrudan kaynaktan bilgi talep ediyor" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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