Sosyal Yardım Programlarının Aylık Ödemeleri Artırıldı

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, memur maaş katsayısında yapılan düzenleme sonrası sosyal yardım programlarının aylık ödemelerini artırdıklarını açıkladı. Yaşlı aylığı 2 bin 348 TL'ye, yüzde 40-69 arası engelli aylığı 1874 TL'ye, yüzde 70 ve üzeri engelli aylığı 2 bin 811 TL'ye yükseldi.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Memur maaş katsayısında yapılan düzenleme sonrası sosyal yardım programlarının aylık ödemelerini artırdık. Yaşlı aylığı 2 bin 348 TL, yüzde 40-69 arası engelli aylığı 1874 TL, yüzde 70 ve üzeri engelli aylığı 2 bin 811 TL'ye yükseldi" dedi.

Bakan Göktaş, temmuz ayı memur maaş katsayısındaki yeni düzenleme sonrası sosyal yardım modelleri kapsamındaki ödemelere ilişkin yazılı açıklama yaptı. Türkiye Yüzyılı vizyonu çerçevesinde hiç kimseyi arkada bırakmayan toplum vizyonu ile hareket ettiklerini belirten Göktaş, uygulanan sosyal hizmet modelleri ile düşük gelirli birey ve ailelerin ihtiyaçlar doğrultusunda desteklendiğini vurguladı. Dezavantajlı durumdaki bireylerin çeşitli hizmet ve sosyal yardım modelleri ile desteklendiğini kaydeden Bakan Göktaş, memur maaş katsayısında yapılan düzenleme sonrası sosyal yardım programlarının aylık ödemelerini artırdıklarını bildirdi.