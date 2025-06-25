Sosyal Medya Reklamlarına Dikkat: Kayıt Dışı Hizmetler Artıyor

Türkiye İnternet Gazetecileri Derneği Denizli İl Temsilcisi Bayram Coşkun sosyal meyda yayınları ve reklamları hakkında özellikle hizmet alan firmaların, kayıt dışı ve hazırlanan reklamdaki kişilerin SGK ve diğer şartları taşıyıp taşımadığını kontrol etmesi gerektiğini belirtti.

Sanal platformlar için hızla artan reklam ve sosyal medya çalışmaları hakkında özellikle vergi, SGK kurumlarına kayıtlı firmalar ile çalışılması gerektiğine dikkat çeken Türkiye İnternet Gazetecileri Derneği Denizli İl Başkanı Bayram Coşkun, "Son yıllarda artan internet reklamları ve sosyal medya reklamlarında özellikle bu hizmeti satın alan firmalarımız dikkatli olmalı. Bu reklamları hazırlayan, yayınlan firmaların reklam hizmeti hakkında çalıştıkları firmadan resmi çalışma şartlarına uygun olup olmadıklarını, reklam içindeki kullanılan yayınların telif haklarının olup olmadığını, SGK kayıtları gibi zorunlu olan resmi kayıtlarının olup olmadığı araştırmalılar.

Yayınlanan reklamlar hakkında vergi usulüne uyup uyulmadığı da en önemli etkenlerden biridir. Kayıt dışı yapılan çalışmalara ulaşmak zor değildir. Sosyal medya hesabını da reklam var fakat ortada fatura yok ise siz zaten kendi kendinizi ihbar etmiş oluyorsunuz. Bakanlıklarımızın konu hakkında denetimi ve çalışmaları devam etse de maalesef kayıt dışı olarak verilen hizmetler artarak devam etmektedir. Ayrıca özellikle etik değerlerimiz israf, abartı ve lüks adı altında yapılan yayınlarda hem tehlike oluşturmakta hem de yanlış yönlendirmeye yol açmaktadır. İzlenme sayısı uğruna 'yapay zeka' adı altında gerçek dışı açıklamalar ve paylaşımlar, içerikler de topluma yönelik zararları da arttırmaktadır. Bu konulara dikkat edilmeli ve ortaya çıkan sorunlar ve şikayetler göz ardı edilmeden gerekli kurumlara şikayet edilmelidir" dedi. - DENİZLİ