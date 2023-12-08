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Sosyal medya platformu X'e 10 milyondan fazla kayıt

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X'in Üst Yöneticisi (CEO) Linda Yaccarino, aralıkta 10 milyondan fazla kişinin X'e kaydolduğunu açıkladı. Reklamların iptali nedeniyle X'in gelir kaybı riski bulunuyor.

Sosyal medya platformu X'in Üst Yöneticisi (CEO) Linda Yaccarino, aralıkta 10 milyondan fazla kişinin X'e kaydolduğunu açıkladı.

Yaccarino, yöneticisi olduğu X sosyal medya platformundan (eski adıyla Twitter) yaptığı açıklamada, aralık ayında şu ana kadar 10 milyondan fazla kişinin X'e kaydolduğunu bildirdi.

Yaccarino açıklaması, aralarında Apple, Warner Bros, Disney, IBM, Paramount Global, Lions Gate Entertainment, NBCUniversal, Discovery ve Comcast gibi şirketlerin de bulunduğu birçok kuruluşun "Tesla, SpaceX ve sosyal medya platformu X'in sahibi Elon Musk'un Yahudi karşıtı gibi algılanan tweeti nedeniyle" X'teki reklamlarını iptal etmesinden sonra gelmesi dikkati çekti.

New York Times gazetesine göre, X, reklamların iptali nedeniyle yıl sonuna kadar 75 milyon dolar kadar reklam geliri kaybetme riskiyle karşı karşıya bulunuyor.

Antisemitik olduğu iddialarını reddeden Elon Musk, bir kullanıcının X'te yaptığı, "Yahudiler, insanlardan kendilerine karşı kullanmayı bırakmalarını istedikleri nefreti tam da beyazlara karşı kullanıyor." paylaşımına "Gerçekleri söyledin." yorumunu yapmıştı.

Konuya ilişkin Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Musk, "Yahudi karşıtlığını teşvik etmekle" suçlanmış, "Yahudi karşıtı ve ırkçı nefretin iğrenç şekilde teşvik edilmesini en güçlü ifadelerle kınıyoruz." değerlendirmesinde bulunulmuştu.

"Hiçbir şey gerçeklerden daha fazlası olamaz." ifadesiyle hakkındaki iddialara cevap veren Musk, 27 Kasım'da İsrail'in Gazze Şeridi sınırında yer alan Kfar Aza beldesini ziyaret etmiş, Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve Başbakan Binyamin Netanyahu ile görüşmüştü.

Musk, ayrıca İsrail'e gerçekleştirdiği ziyaretin söz konusu tweetlerden önce planlandığını, bunun "bir özür turu" olmadığını dile getirmişti. Musk, temmuz ayında sitenin aylık 540 milyon kullanıcıya sahip olduğunu açıklamıştı.

Kaynak: AA / Ekonomi

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