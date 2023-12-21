Sosyal Koruma Harcamaları 2022'de Yüzde 59,6 Arttı

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılında sosyal korumaya 1 trilyon 257 milyar 763 milyon TL harcandığını açıkladı.

TÜİK, 2022 yılına ilişkin sosyal koruma istatistiklerini açıkladı. Buna göre; sosyal koruma harcaması 2022 yılında bir önceki yıla göre yüzde 59,6 artış göstererek 1 trilyon 257 milyar 763 milyon TL oldu. Bu harcamanın yüzde 98,4'ünü 1 trilyon 237 milyar 645 milyon TL ile sosyal koruma yardımları oluşturdu. Sosyal koruma yardımlarında en büyük harcama 565 milyar 810 milyon TL ile emekli/yaşlılara yapılan harcamalar oldu. Bunu 387 milyar 221 milyon TL ile hastalık/sağlık bakımı harcamaları takip etti.

Sosyal koruma harcamalarının gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) içindeki payı 2022 yılında yüzde 8,4 oldu. Sosyal koruma yardımlarının GSYH içindeki payı ise yüzde 8,2 olarak gerçekleşti. Risk/ihtiyaç grupları bazında bakıldığında, emekli/yaşlılara yapılan harcamaların yüzde 3,8 ile en büyük paya sahip olduğu görüldü. Bunu, yüzde 2,6 ile hastalık/sağlık bakımı harcamaları ve yüzde 1 ile dul/yetim harcamaları takip etti.

YARDIMLARIN YÜZDE 10,7'Sİ ŞARTLI VERİLDİ

Sosyal koruma yardımlarının yüzde 10,7'si şartlı verildi. Şartlı yardımlar içinde en büyük payı yüzde 49,9 ile aile/çocuk yardımları oluşturdu. Bunu yüzde 23,1 ile engelli/malul yardımları ve yüzde 9,9 ile hastalık/sağlık bakımı yardımları takip etti. Sosyal koruma yardımlarının yüzde 63,5'i nakdi olarak verildi. Nakdi yardımlarda en büyük payı yüzde 71,7 ile emekli/yaşlılara yapılan yardımlar oluşturdu. Bunu yüzde 18,7 ile dul/yetim yardımları ve yüzde 3,9 ile aile/çocuk yardımları takip etti.

SOSYAL KORUMA GELİRLERİNİN YÜZDE 41,8'İNİ DEVLET KATKILARI OLUŞTURDU

Sosyal koruma gelirlerinin yüzde 41,8'ini devlet katkıları, yüzde 29'unu işveren sosyal katkıları ve yüzde 23,7'sini koruma kapsamındaki bireyler tarafından yapılan sosyal katkılar oluşturdu. Sosyal koruma kapsamında emekli/yaşlı, dul/yetim ve engelli/malul maaşı alan kişi sayısı 2021 yılında 14 milyon 624 bin iken, 2022 yılında 14 milyon 851 bin kişiye yükseldi. Sosyal koruma kapsamında maaş yardımı sayısı 2021 yılında 15 milyon 362 bin iken, 2022 yılında 15 milyon 630 bine yükseldi.