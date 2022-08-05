'Sosyal konut projesi fahiş fiyatları düşürür'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Ağustos'ta gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından "Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesini başlatıyoruz" açıklaması yapmıştı. Buna göre TOKİ sosyal konut projesi hayata geçiriliyor. Vatandaşlara kira öder gibi taksitlerle ev sahibi olma imkanı verecek projede konutlar, yerel ve yatay mimari anlayışına göre inşa edilecek. Vatandaşa uygun koşullarda ev sahibi olma imkanı veren proje için 150 bin konut inşa edilmesi planlanıyor. Projeyi değerlendiren Bekaş İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Karahasanoğlu, soysal konut projesinin hem kira hem de fahiş ev fiyatlarını düşüreceğini söyledi.

Sosyal konut projesinin inşaat sektörüne etkilerini değerlendiren Karahasanoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği sosyal konut projesinin açıklanmasının ardından emlak fiyatlarında düşüş gözlendiğine işaret ederek, "Sektörümüz, bu tür ucuz konut projelerinden her zaman olumlu etkilenmiştir. Bu durum, kira ve konut fiyatlarına da yansıyacaktır. Son 1 yıl içinde konut fiyatlarında anormal artışlar oldu. Sosyal konut projesi, konutlarda fahiş fiyatları da düşürecektir" diye konuştu.

"PROJE BAŞLADIĞINDA KONUT FİYATLARI MAKUL SEVİYEYE DÜŞER"

"Sosyal konut projesinin 81 ili kapsamasının da önemli bir adım olduğuna dikkat çeken Karahasanoğlu, "Piyasayı her gün takip ediyoruz. Projenin açıklanması ile ev sahipleri, fiyatları aşağı çekmeye başladı. Konut fiyatlarındaki bu düşüşler devam edecektir. Proje başladığında konut fiyatlarının daha da makul seviyelere düşeceğiniöngörüyoruz" ifadelerini kullandı.

"Konut almak isteyenler, fahiş fiyatların ve konut kredilerinin düşmesini bekliyor. Sosyal konut projesi piyasada mevcut talebi azaltacaktır" diyen Karahasanoğlu, "Yüksek enflasyon şartlarında düşük ve orta gelir seviyesindeki vatandaşların ev alması pek mümkün olmuyor. Biz inşaatçılar olarak bir konut sattığımızda, bu konutun satış fiyatı ile aynı özelliklerde bir konut yapabilmeliyiz. Ama yüksek enflasyon buna imkan vermiyor. Bu sebeple konut fiyatları hem konut üreticileri hem de ikinci el konut satıcıları nezdinde ister istemez yükseliyor. Serbest piyasa koşullarında yüksek enflasyonda bu fiyatları frenlemek pek olası değil" dedi.

"SEKTÖR, SOSYAL KONUT PROJELERİNİ BEKLİYORDU"

Bekir Karahasanoğlu, "Bu sebeple konut fiyatları, sosyal konut projesi gibi projelerle ve sektördeki yüksek talebi azaltacak adımlarla düşürülebilir. Tüketici için çok doğru bir karar. Sektör temsilcileri olarak bu projeyi destekliyoruz. Piyasa dengesi için de önemli bir adım olduğunu düşünüyorum. Konut üretimi artarsa kira fiyatları da düşer. Ev sahiplerinin yüksek kira fiyatları algısı da böylece kırılacaktır. Yani sosyal konutların inşa edilmesi ile başlayacak toplumsal konut algısı, konut fiyatlarını aşağı yönlü etkileyecektir. Son 4 yıldır konut arzı çok azaldı. Bu durum, konut fiyatlarını tırmanışa geçirdi. Hükümetin sosyal konut adımı inşaat maliyetlerini de düzene sokacaktır. Çünkü sektör, tek çare olarak sosyal konut projelerini bekliyordu. Bu projeler hız kesmeden devam etmeli. Böylece piyasa bir dengeye oturacak ve pozitif beklenti ortaya çıkaracaktır. İnşaat sektöründe de bir canlanma olur. Ayrıca istihdam da artacaktır. Sektörle bağlantılı iş kollarında hareketlilik başlayacaktır" değerlendirmesinde bulundu.