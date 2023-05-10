Sosyal kart sahiplerinin hesaplarına para yatırıldı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 17 ilçede ikamet eden sosyal kart sahibi vatandaşların hesaplarına 750'şer lira para yatırdı.

Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahiplerine yardımcı olmak amacıyla belirli dönemlerde yaptığı nakit yardımlara devam ediyor. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığınca, vatandaşların ihtiyaçlarını karşılaması için 11 bin 610 ihtiyaç sahibi aileye 750'şer liradan toplam 8 milyon 707 bin 500 lira hesaplara yatırıldı.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığınca tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelere, 2022 yılının Ocak ayında 4 milyon 916 bin 400, Mart ayında 5 milyon 35 bin 200, Temmuz ayında 4 milyon 204 bin 400, Kasım ayında 4 milyon 866 bin 800 lira olmak üzere toplamda 19 milyon 22 bin 800 lira nakdi yardım yapıldı. - DİYARBAKIR