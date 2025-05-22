Sosyal Girişimcilik Projesi Başarıyla Tamamlandı

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) desteğiyle düzenlenen "TR83 Bölgesinde Sosyal Girişimcilik Bilgi ve Yetkinliklerinin Artırılması" başlıklı teknik destek projesi başarıyla tamamlandı.

OKA desteğiyle, SAMÜ Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) ve Sosyal İnovasyon Merkezi (SİM) iş birliğinde yürütülen "TR83 Bölgesinde Sosyal Girişimcilik Bilgi ve Yetkinliklerinin Artırılması" başlıklı teknik destek projesi başarıyla tamamlandı. Ajansın 2024 Yılı Girişimcilik Ekosisteminin Desteklenmesi Teknik Destek Programı kapsamında hayata geçirilen proje ile 18-39 yaş aralığındaki, toplumsal sorunlara duyarlı ve çözüm üretme motivasyonuna sahip gençlere yönelik kapsamlı bir eğitim programı sunuldu. Eğitimlerde; sosyal girişimcilik, etki odaklı iş modeli geliştirme, sürdürülebilirlik stratejileri ve sosyal inovasyon gibi konular teorik ve uygulamalı olarak ele alındı.

Katılımcılar, atölye çalışmaları aracılığıyla sosyal problemlere yönelik çözüm odaklı iş modelleri geliştirdi ve bu modelleri çeşitli kanvas yöntemleri kullanarak yapılandırma ve sunma deneyimi kazandı. Program sonunda tüm katılımcılara katılım sertifikaları takdim edildi. - SAMSUN