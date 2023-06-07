SOSAD Başkanı Timuçin: Sivas'ın tamamı Cazibe Merkezi desteklerinden faydalanmalı

Sivas Organize Sanayi Bölgesi Sanayiciler Derneği (SOSAD) Başkanı İsmail Timuçin, Sivas'ın tamamının Cazibe Merkezi desteklerinden faydalanması gerektiğini söyledi.

Sivas Organize Sanayi Bölgesi Sanayiciler Derneği (SOSAD) Başkanı İsmail Timuçin, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Belediye Başkanvekili Turan Topgül ve dernek üyeleri ESTAŞ Eğitim Merkezi'nde bir araya geldi. Toplantıda tekstil sektörünün sorunları ele alınarak çözüm önerileri görüşüldü. SOSAD Başkanı İsmail Timuçin, toplantının hayırlara vesile olmasını diledi. Toplantı bitimi hatıra fotoğrafı çekildi.

Timuçin, "Tekstil sektöründe üretim yapan firmalarımızla Vali Bey ve belediye başkan yardımcımız ile bir toplantı yaptık. Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet tekstil şirketlerimizin problemleri, sıkıntıları, talepleri konularında güzel bir toplantı oldu. Sağ olsun Vali Bey gerekli bilgileri aldı, talimatları verdi ve bu toplantı sonucu hayırlı oldu diye düşünüyorum" dedi.

"Aile şirketlerinde kurumsallaşma ve aile anayasası konferansı yapacağız"

Temmuz'un ilk haftasında konferans düzenleyeceklerini belirten Timuçin, "Aile şirketlerinde kurumsallaşma ve aile anayasası konulu bir eğitim programı düzenleyeceğiz. Bu konuda uzman eğitimci getireceğiz ve Sivas'taki aile şirketlerimizin bu eğitimden faydalanmasını sağlayacağız. Türkiye'de aile şirketlerinin büyük bir bölümü birinci nesil dediğimiz nesil tarafından kuruluyor. İkinci veya üçüncü nesilde o şirketlerin çoğu kapanmakta. Kapanmaması için de şirketlerin kurumsallaşması ve kendisini yenilemesi gerekiyor. Bu Türkiye'nin ve Sivas'ın da problemi. Bu konunun üzerinde faydalı bir çalışma yapmayı arzu ediyoruz. İnşallah Temmuz ayında böyle bir program gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

"Sivas'ın tamamına 6'ncı Bölge müjdesi bekliyoruz"

Sivas'ın tamamının 6'ncı bölge teşviklerinden yararlanması için çalıştıklarını ifade eden Başkan Timuçin şu şekilde konuştu: "Sivas'ın tamamının Cazibe Merkezi desteklerinden faydalanması gerektiğine inanıyoruz ve bu konuda da dernek olarak ilgili mercilere taleplerimizi iletiyoruz. Bir Sivaslı olarak Sivas'ın gelişmesini istiyorsak Sivas'ın bu konuda çok daha aktif bir harekete geçmesi gerektiğine inanıyoruz. Biz aslında Cumhurbaşkanımız Sivas'a geldiğinde bu konuda müjdeli haber verir diye bekledik ama müjde alamadık. Ama inşallah yakın zamanda tekrar müjdeli haber alırız diye bekliyoruz. Çünkü OSB'de bulunan şirketlerimizin gelişmesi, büyümesi, hayatını devam ettirmesi bu Cazibe Merkezi desteklerini alıp almamalarına bağlı diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"Yüksek Hızlı Tren Sivas için büyük fırsat"

Yüksek Hızlı Tren'in (YHT) Sivas ekonomisine katkı sağlayacağını belirten Timuçin, "Yüksek Hızlı Tren'in Sivas'a çok büyük katkısı olacak. Yapacağı seferler, bizim Ankara veya büyük şehirlere ulaşımımızı hem sağlayacak hem de yeni müşterilerimizin Sivas'a gelip gitmesinde büyük katkısı olacak. Biz firma olarak İtalyan firma temsilcilerimizi Hızlı Tren aracılığıyla Ankara'ya gönderdik ve bundan çok memnun oldular. Çok teşekkür ettiler. Yüksek Hızlı Tren, Sivas'ın önünü açacak diye düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

"Sanayicilerimiz nitelikli eleman bulamıyor"

Sivas'ta sanayicilerin nitelikli eleman bulamadığını belirten SOSAD Başkanı Timuçin, "Eleman istihdam edilmesi konusunda Sivas'ta mesleki eğitimin çok ciddi elden geçirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. İnsanlarımız iş bulamamaktan şikayet ediyor, işverenlerimiz, sanayicilerimiz ise eleman bulamamaktan şikayetçi. İki tarafta da hem şikayet hem talep var. Bu konunun masaya yatırılması gerekiyor. Sivas'ta işsiz insanlarımız var ama firmalarımız eleman bulamıyor. Bu ülkede kaynakçıya, torna tesviyeciye, makineciye ihtiyaç var ama bunlar yok. Nitelikli personel konusunun bir an evvel masaya yatırılarak çözüm yolları bulunması gerektiğini düşünüyorum" ifadelerine yer verdi. - SİVAS