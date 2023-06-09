Sorgun TSO 'K' belgesi düzenleme yetkisi aldı

Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Üzeyir Arslan, odalarının 'K' belgesi düzenleme yetkisi aldığını söyledi. Arslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, 4925 Sayılı Karayolu Taşıma Kanunu kapsamında firmaların kendi esas iştigal konusuyla ilgili taşımalarını kendi araçları ile yapabilmeleri için yetki belgesi almalarının zorunlu olduğunu anımsattı.

Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Üzeyir Arslan, odalarının "K" belgesi düzenleme yetkisi aldığını söyledi.

Arslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, 4925 Sayılı Karayolu Taşıma Kanunu kapsamında firmaların kendi esas iştigal konusuyla ilgili taşımalarını kendi araçları ile yapabilmeleri için yetki belgesi almalarının zorunlu olduğunu anımsattı.

Taşımacılıkta kullanılan K1, Kg ve K3 belgelerinin şimdiye kadar Sivas Ulaştırma Bölge Müdürlüğü tarafından verildiğini aktaran Arslan, "Yaptığımız girişimler sonucu bu belgeler bundan sonra Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile yapılan protokol sonucu odamız tarafından verilecektir. Üyelerimize ve ilçemiz esnafına hayırlı olmasını temenni ediyoruz." dedi.