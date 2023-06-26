Sorgun'da Kurban Bayramı alışverişi yoğunluk oluşturdu

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde Kurban Bayramı öncesi alışveriş yapmak isteyenler yoğunluk oluşturdu. İlçe esnafı, bayram öncesi yaşanan bu hareketliliğin kendilerine can suyu olduğunu belirtti.

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde Kurban Bayramı öncesi alışveriş yapmak isteyenler yoğunluk oluşturdu.

İlçe esnafından Abdullah Bulut, AA muhabirine, bayram öncesi yaşanan bu hareketliliğin kendilerine can suyu olduğunu belirtti.

Hem Kurban Bayramı hem de gurbetçilerin gelmesi dolayısıyla alışveriş yoğunluğunun yaşandığını belirten Bulut, "Bayramın bereketini yaşıyoruz. Sadece gıdada değil her sektörde canlılık gözleniyor. Vatandaşlarımız bayram ihtiyaçlarını giderirken, bizler de yaşadığımız durgunluğu atmaya çalışıyoruz. İnşallah bayramdan sonra da bu canlılık devam eder." dedi.