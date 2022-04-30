Sönmez Bustaş, Ticaret Bakanlığı AEO sertifikasını aldı - Haberler

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Sönmez Bustaş, Ticaret Bakanlığı AEO sertifikasını aldı

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Sönmez Bustaş, Ticaret Bakanlığı AEO sertifikasını aldı

Sönmez Bustaş Soğuk Depo İhracat ve Transport A.Ş., Ticaret Bakanlığı tarafından verilen Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası (AEO) belgesini aldı.

Sönmez Bustaş Soğuk Depo İhracat ve Transport A.Ş., Ticaret Bakanlığı tarafından verilen Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası (AEO) belgesini aldı.

Uluslararası Lojistik sektörünün lider firmalarından olan Sönmez Bustaş Soğuk Depo İhracat ve Transport A.Ş, uluslararası adı AEO olan YYS 'Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası'nı Uludağ Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü'nden aldı. Gümrük ve işletme arasındaki ortaklığa dayanan bir kavram olarak güvenilir firmalara verilen belge, Uludağ Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Hüseyin Şanverdi tarafından Sönmez Bustaş Yönetim Kurulu Başkan Vekili Muammer Genç ve Genel Müdür Tuncay Topçu'ya takdim edildi. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Ticaret Bakanlığı, Ticaret, İhracat, Uludağ, Ekonomi, Haberler

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