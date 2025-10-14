Sonbaharda Doğayla İç İçe: Enuygun.com Türkiye'nin Öne Çıkan Rotalarını Paylaştı

Enuygun.com, sonbaharda doğayla iç içe vakit geçirmek ve fotoğraf çekmek isteyenler için Türkiye'nin öne çıkan rotalarını paylaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, sonbahar mevsimi Türkiye genelinde sarı, kızıl, turuncu ve yeşil tonlarıyla doğanın farklı güzelliklerini sunarken, Enuygun.com, bu mevsimi değerlendirmek isteyenler için en çok tercih edilen rotaları listeledi.

Bolu'da yer alan Yedigöller, sonbaharda farklı ağaç türlerinin oluşturduğu renk geçişleriyle dikkati çekiyor. Büyükgöl, Seringöl, Deringöl, Nazlıgöl, Küçükgöl, İncegöl ve Sazlıgöl'den oluşan bölge, tabiatı fotoğraflamak isteyenler için çok sayıda çekim noktası barındırıyor.

Aynı il sınırları içerisindeki Abant Gölü ise göl çevresindeki ağaçların sarı ve kırmızıya dönen yapraklarıyla doğal bir görüntü sunuyor. Sabah ve akşam saatlerinde göldeki yansımalar fotoğrafçılar tarafından tercih ediliyor.

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde bulunan Atatürk Arboretumu, Türkiye'nin en büyük arboretumlarından biri olarak çeşitli ağaç ve bitki türlerini barındırıyor. 296 hektarlık alana yayılan merkez, özellikle sonbaharda sunduğu doğal renk çeşitliliğiyle fotoğraf çekimleri için öneriliyor.

Kırklareli'nin Demirköy ilçesindeki İğneada Longoz Ormanları, Karadeniz kıyısında yer alan nadir ekosistemlerden biri olarak öne çıkıyor. Su basar ormanları ve göletlerin çevresindeki bitki örtüsüyle birleşen manzaralar, ziyaretçilere farklı kompozisyonlar sunuyor.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bulunan Maşukiye, Samanlı Dağları ve Sapanca Gölü'nün çevresindeki doğasıyla sonbahar rotaları arasında yer alıyor. Bölgedeki ağaçlar ve yürüyüş yolları, doğa fotoğrafları için çeşitli imkanlar sağlıyor.

İstanbul'un Şile ilçesine bağlı Ağva ise hem deniz hem de orman manzaralarıyla sonbahar yürüyüşleri ve fotoğraf çekimleri için tercih ediliyor. Göksu ve Yeşilçay nehirlerinin çevresindeki doğal alanlar, sakin atmosferiyle dikkati çekiyor.