Sonatrach, Libya'ya dönme kararı aldı

Cezayir ulusal petrol ve doğal gaz şirketi Sonatrach, güvenlik durumu nedeniyle yıllardır faaliyetlerine ara verdiği Libya'ya döneceğini duyurdu. Sonatrach, Libya Ulusal Petrol Kurumu ile yapılacak toplantıda faaliyetlerinin başlatılması sürecini şekillendirecek.

Cezayir ulusal petrol ve doğal gaz şirketi Sonatrach, güvenlik durumu nedeniyle yıllardır faaliyetlerine ara verdiği Libya'ya döneceğini duyurdu.

Sonatrach'tan yapılan yazılı açıklamada, Genel Müdür Reşid Haşişi'nin Libya Ulusal Petrol Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı Ferhat Ömer bin Kıdara ile Sonatrach'ın Libya'daki faaliyetlerine dönme konusuyla ilgili bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, tarafların 7 Kasım 2023'te Trablus'ta bir toplantı yapılması konusunda mutabakata vardığına dikkati çekilerek, bu toplantıda Sonatrach'ın arama alanındaki sözleşmeden doğan yükümlülüklerinin ve Libya'nın güneybatısındaki Ghadames Havzası'nda yeniden faaliyetlerinin başlatılması sürecinin şekillendirileceği kaydedildi.

Sonatrach, güvenlik durumunun kötüleşmesi nedeniyle 2015 yılı itibariyle Libya'daki faaliyetlerini askıya almış, 2022'de ise Libya Ulusal Petrol Kurumuyla, bu ülkede faaliyetlerine devam etmek için bir mutabakat zaptı imzalamıştı.