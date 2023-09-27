Sonatrach, Augusta Rafinerisi'nden 444 Milyon Dolar Kar Elde Etti

Cezayir'in milli petrol ve gaz şirketi Sonatrach, Augusta Rafinerisi'nden 444 milyon dolar kar elde ettiğini duyurdu. Rafinerinin geçen yılki toplam gelirleri 8 milyar dolar olarak açıklandı.

Cezayir'in milli petrol ve gaz şirketi Sonatrach, 2022'de Sicilya Adası'ndaki "Augusta Rafinerisi"nden 444 milyon dolar kar elde ettiğini duyurdu.

Sonatrach Direktörü Tevfik Hakkar'ın İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki Augusta Rafinerisi'ne bir inceleme ziyareti gerçekleştirdiği belirtildi.

Hakkar'ın ziyareti sırasında yapılan sunumda 2022 yılında akaryakıt ve çeşitli petrol türevlerinde üretim miktarının 7,9 milyon tona ulaştığı aktarılan açıklamada, rafinerinin geçen yılki toplam gelirlerinin 8 milyar dolar, işletme maliyetlerinin ise yaklaşık 7,55 milyar dolar olduğu ve 444 milyon dolar kar elde edildiği kaydedildi.

Sonatrach, Amerikan ExxonMobil'e ait "Augusta Petrol Rafinerisi"ni Aralık 2018'de satın aldığını duyurmuştu.