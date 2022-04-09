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Son Dakika | Yatırımcı rehberi (3)

AA - Elif Ferhan Yeşilyurt - Ekonomi
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Son Dakika | Yatırımcı rehberi (3)

Gelen son dakika haberine göre Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,66, BES fonları ise yüzde 0,74 değer kazandı.

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,66, BES fonları ise yüzde 0,74 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 2,10 ile hisse senedi fonları olurken, bu fonlar arasında gerileyen fon bulunmuyor.

BES fonlarında ise en fazla yükselen yüzde 4,17 ile hisse senedi fonları iken, bu fonlar arasında bir tek yüzde 0,70 ile borçlanma araçları fonları geriledi.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıHaftalık Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
HAFTALIK YATIRIM FONLARI İSTATİSTİKLERİ

Yatırım Fonları0,6639933066
Yatırım Fonları - Borsa Yatırım Fonları1,2815141
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon0,43967323
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları0,26735815
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları0,46432319
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları2,1076697
Yatırım Fonları - Katılım Fonları0,5643421
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları0,8512120
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,3041390
HAFTALIK BES İSTATİSTİKLERİ

Emeklilik Fonları (BES)0,7425520943
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları-0,70502030
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları0,48962
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi4,1731291
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar0,861109910
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları1,6429290
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler0,8413130
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,3113130

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Ekonomi

Hisse Senedi Fonları, Bireysel Emeklilik, Yatırım Fonları, Yatırım, Ekonomi, Haberler

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