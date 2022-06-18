Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin, TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle:

TL Yatırım Aracı Adı 2021 Sonu Fiyatı Geçen Hafta Sonu Fiyatı Bu Hafta Sonu Fiyatı Haftalık Değişim (%) 2021 Sonuna Göre Değişim (%) Külçe Altın 780,20 1.011,00 1.030,00 1,88 32,02 Cumhuriyet 5.161,00 6.774,00 6.901,00 1,87 33,71 ABD Doları 13,2030 17,0120 17,3200 1,81 31,18 Avro 15,0320 17,8860 18,1310 1,37 20,62 İngiliz Sterlini 17,9310 21,0440 21,1860 0,67 18,15 İsviçre Frangı 14,5400 17,2530 17,9080 3,80 23,16 (Sürecek) AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Ekonomi Kapalıçarşı Ekonomi Haberler Son Dakika Haberler ›› Ekonomi ›› Son Dakika | Yatırımcı rehberi (2) - Haberler Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur. (Sürecek)